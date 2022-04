Een 06-nummer bellen om een erotisch verhaal te horen of zelfs een kreunende vrouw aan de lijn te krijgen. Het klinkt nu misschien weinig verleidelijk, maar in de jaren tachtig was het een snelgroeiende business. Netflix maakte er de Nederlandse serie Dirty Lines over, waarin Joy Delima en Abbey Hoes een rol spelen. De actrices kregen verschillende seksscènes voor hun kiezen en vertellen aan NU.nl hoe de komst van de intimiteitscoördinator de opnames hiervan hebben veranderd.

"Ik draai al wat jaartjes mee en heb in die tijd zeker mijn fair share aan niet goed aangepakte naaktscènes in films en series meegemaakt", vertelt de 27-jarige Hoes. Zij speelt in de serie de rol van Anoek, de vriendin van de oprichter van het sekslijnbedrijf.

De actrice maakte zelf niet veel gebruik van de intimiteitscoördinator, die intieme scènes op de set in goede banen leidt, omdat ze haar eigen grenzen goed zegt te kennen. Ze benadrukt het belang ervan wel voor minder ervaren collega's.

"Ik denk dat het heel goed is dat er meer aandacht wordt besteed aan hoe je seksscènes moet aanpakken. Voor jonge acteurs die nog niet zo vaak zoiets hebben opgenomen, is het fijn dat ze hierin worden begeleid en er aandacht is voor waar ze zich veilig bij voelen. Ik ben er trots op dat er in Nederland de laatste tijd grote stappen zijn gemaakt om dit beter te laten verlopen."

Abbey Hoes en Charlie Chan Dagelet zijn in Dirty Lines te zien als de partners van de broers die het sekslijnbedrijf opzetten. Abbey Hoes en Charlie Chan Dagelet zijn in Dirty Lines te zien als de partners van de broers die het sekslijnbedrijf opzetten. Foto: Mark De Blok/Netflix

'Suggestie is ook sexy'

Voor Delima, die een studente speelt die bij de sekslijnen aan de slag gaat, zijn erotische scènes wel nieuw. Voor haar was het fijn om met iemand te kunnen praten over waarmee ze wel en niet op haar gemak is. "Vooraf spreek je met de intimiteitscoördinator over wat wel en niet in beeld mag. Ook wordt met een bodyscan besproken waar je wel en niet aangeraakt wil worden. Je kunt zover gaan als je wilt, als het maar vooraf is afgesproken", vertelt de 27-jarige actrice.

Als eenmaal is besproken waar de acteurs op hun gemak mee zijn, worden de scènes met kleding aan gerepeteerd, waarbij zo min mogelijk mensen aanwezig zijn. Naast de spelers zijn dit alleen de regisseur, cameraman en intimiteitscoördinator. "Eigenlijk oefen je dan de choreografie", legt Delima uit. "Je kunt het vergelijken met een vechtscène. Die studeer je in om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en dat geldt hier ook."

“Als ik hoor hoe dat vroeger ging, ben ik blij dat ik het nu mag doen. Toen was er geen sprake van een choreografie of gesprekken over consent. Dan was het: 'Zoek het maar uit samen'. Dat lijkt me doodeng.” Joy Delima, actrice

Delima vindt deze werkwijze prettig. "Natuurlijk blijft het spannend, maar het was voor mij wel een geruststelling. Als ik hoor hoe dat vroeger ging, ben ik blij dat ik het nu mag doen. Toen was er geen sprake van een choreografie of gesprekken over consent. Dan was het: 'Zoek het maar uit samen'. Dat lijkt me doodeng."

Hoes hoopt vooral dat het acteurs helpt om zich vrij genoeg te voelen grenzen aan te geven en dat hier niet gek van wordt opgekeken. "Als je niet wil dat je borsten in beeld komen, mag dat geen probleem zijn. Het moet niet maar normaal zijn dat acteurs altijd uit de kleren gaan", vindt de actrice. "We moeten leren dat suggestie ook al sexy is. Het hoeft niet altijd vol erop."

Seksuele ontdekkingstocht

Delima, die in het dagelijks leven openhartige columns over seks schrijft, herkent zich op veel vlakken in haar personage Marley en wilde haar seksuele ontdekkingstocht zo realistisch mogelijk neerzetten. "Voor mij was het belangrijk dat de seksscènes ook laten zien wat er niet lukt. Marley weet niet wat haar opwindt, dat heeft ze zich nog nooit afgevraagd. Ze is zo klein gehouden in haar opvoeding dat ze dat nog niet heeft kunnen ontdekken van zichzelf. In de serie zoekt ze uit wat opwinding en genot voor haar zijn."

Hoes kwam met haar personage weer voor andere uitdagingen te staan. "Ik wilde van Anoek niet alleen een huisvrouwtje maken. Ik wilde de verschillende facetten van haar persoon verbeelden, zoals de blijdschap voor haar man en de zenuwen voor wat er gaat komen met het bedrijf. De valkuil bij een bijrol als Anoek is dat je gaat spelen vanuit je ego. Dat kan je nekken. Ik was voortdurend bezig met hoe Anoek ondersteunend kon zijn voor het geheel."

Dirty Lines is de tweede volledig Nederlandse Netflix-serie en dat brengt een potentieel zeer groot publiek met zich mee. Waar Hoes zonder verwachtingen de release op vrijdag 8 april afwacht, denkt Delima stiekem al wel na over de 190 landen waarin de serie straks te zien is. "Natuurlijk hoop ik dat het internationaal gaat aanslaan, maar het zou ook al leuk zijn als Nederland lekker gaat kijken. Ik heb het zelf in ieder geval als een groots, tof project ervaren."