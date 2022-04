De veelgeprezen regisseur Asghar Farhadi is door een Iraanse rechtbank schuldig bevonden aan plagiaat. Het verhaal van zijn nieuwste film A Hero zou zijn afgekeken van een documentaire die door een van Farhadi's studenten is gemaakt. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

A Hero gaat over een man die in de gevangenis is beland vanwege hoge schulden. Nadat zijn ex-vrouw een tas met gouden munten vindt, wekt Rahim sympathie op door pogingen te doen om de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Door de media wordt hij als held onthaald, maar die status begint te wankelen na verschillende onthullingen.

Farhadi werd aangeklaagd door oud-student Azadeh Masihzadeh, die de documentaire All Winners, All Losers maakte. De 49-jarige cineast zou eerder al hebben toegegeven dat zijn nieuwste film is gebaseerd op hetzelfde waargebeurde verhaal, maar zou niet hebben erkend dat het oorspronkelijke idee bij Masihzadeh vandaan kwam.

Straf moet nog bepaald worden

De uitspraak tegen Farhadi is bindend. Een tweede rechter zal de straf bepalen. Het is mogelijk dat de regisseur alle inkomsten uit vertoningen van A Hero moet overdragen aan Masihzadeh. Ook een gevangenisstraf is niet uitgesloten.

Het Iraanse drama A Hero kreeg in 2021 een première op het filmfestival van Cannes en werd daar bekroond met de Grand Prix, de op één na hoogste onderscheiding van het prestigieuze filmevenement. A Hero was daarnaast de Iraanse Oscar-inzending.

Farhadi won al tweemaal een Oscar. Het echtscheidingsdrama A Separation leverde Iran in 2012 het eerste prestigieuze beeld op. Vijf jaar later kreeg ook de thriller The Salesman die onderscheiding. De Iraanse filmmaker maakte ook Todos lo saben, met Javier Bardem en Penélope Cruz in de hoofdrollen.

A Hero draait vanaf 14 april in de Nederlandse bioscoop.