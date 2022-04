Netflix komt met Ferry: De Serie, een serie die gebaseerd is op de hitreeks Undercover. Dat maakte de streamingdienst maandag bekend.

In de spin-off wordt verteld hoe drugskoning Ferry Bouman als beginnend xtc-producent voet aan de grond kreeg in de Brabantse onderwereld.

Veel bekende personages uit Undercover keren terug in de spin-off. Hoofdrolspelers Frank Lammers en Elise Schaap, die Bouman en zijn grote liefde Danielle speelden, zijn in elk geval bevestigd. Over andere acteurs die mogelijk terugkeren, wil Netflix nog niets zeggen.

Eerder maakte Netflix al, voorafgaand aan het derde seizoen van Undercover, een film over de jeugd van Bouman. De nieuwe serie speelt zich af na de film. Ferry kent dan inmiddels zijn grote liefde Danielle en haar broer Lars al. "Met Ferry: De Serie gaan we weer terug in de tijd", stelt hoofdrolspeler Lammers. "Naast dat ik zelf ook heel benieuwd ben hoe Ferry Ferry geworden is, is dit een heerlijke manier om jong te blijven."

Het is nog niet duidelijk wanneer de opnames beginnen en de nieuwe serie over Ferry op Netflix te zien zal zijn.