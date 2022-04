Jim Carrey is van plan om op korte termijn met pensioen te gaan, zegt hij in een interview met Access Hollywood. De acteur zou een heel bijzondere acteerklus niet op voorhand uitsluiten, maar vindt dat hij inmiddels genoeg heeft gedaan.

De zestigjarige Carrey zegt dat het rustige leventje dat hij leidt, hem wel bevalt. "Ik geniet van de rust, het schilderen en mijn spirituele leven", aldus Carrey. "Ik heb het gevoel - en dit is iets wat je andere beroemdheden nooit zal horen zeggen - dat het genoeg is."

Carrey houdt nog een kleine slag om de arm. "Als er engelen verschijnen en een script brengen dat met gouden inkt is geschreven en ze zeggen dat het heel belangrijk is dat mensen dit moeten zien, dan zou ik nog even doorgaan. Maar ik ben toe aan een pauze."

Dit was zijn antwoord op de vraag of hij in de biopic over Dolly Parton wil spelen, omdat de zangeres hem noemt als de acteur die haar muzikale partner Porter Wagoner zou moeten spelen. Carrey zegt dat Parton hem altijd mag bellen.

De acteur, die enkele legendarische komische rollen speelde, brak in de jaren negentig door met grote hits als Ace Ventura, The Mask en Dumb and Dumber. Later was hij te zien in onder meer The Truman Show, Me, Myself & I, How The Grinch Stole Christmas en Bruce Almighty.

Voor zijn rol in de nog altijd veelgeprezen The Truman Show won Carrey de Golden Globe voor beste acteur.