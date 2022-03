Bruce Willis stopt noodgedwongen met acteren nu bij de 67-jarige acteur de hersenaandoening afasie is vastgesteld. De laatste jaren was Willis nauwelijks in grote kaskrakers te zien, maar de acteur blijft een iconische filmster die in meer dan honderd films speelde. Dit waren vijf van zijn filmhoogtepunten.

Die Hard (1988)

De klassieke actiefilm Die Hard betekent de filmdoorbraak van Willis, die voor die tijd al tv-ster was door zijn hoofdrol in de komische dramaserie Moonlighting. Ook scoort hij een paar hits als zanger: hij bereikt in 1987 zelfs de Nederlandse top tien met de single Under the Boardwalk.

In Die Hard ontpopt Willis zich als actieheld. Hij speelt de New Yorkse politieagent John McClane die voor Kerst zijn vrouw opzoekt. Ze zijn van elkaar vervreemd en zij maakt carrière als zakenvrouw in Los Angeles. Het Japanse bedrijf waarvoor ze werkt, bevindt zich op een van de hogere etages van een wolkenkrabber.

Net als Willis het gebouw binnen is, wordt het aangevallen door terroristen. De film is de standaard voor actiefilms geworden en krijgt nog vier vervolgen. Daarnaast wordt Die Hard gezien als echte kerstfilm. Willis' kreet uit de film, "Yippie kay-yay, motherfucker!", wordt eveneens wereldberoemd.

Pulp Fiction (1994)

In de doorbraakfilm van Quentin Tarantino zitten tal van verhalen en bijzondere karakters. Willis' heeft een van de drie belangrijkste rollen als de ouder wordende bokser Butch Coolidge, die is omgekocht door een maffiabaas om zijn laatste wedstrijd in de ring te verliezen.

Butch probeert de maffiabaas vervolgens te bedriegen en te ontsnappen met geld dat hij verdient door op zichzelf te wedden.

Pulp Fiction. Pulp Fiction.

Twelve Monkeys (1995)

In hetzelfde jaar dat de derde Die Hard-film - Die Hard With A Vengeance - uitkomt én Willis wederom scoort, is ook de release van Twelve Monkeys. Deze scififilm van regisseur Terry Gilliam doet het goed bij zowel critici als het grote publiek, en dat is mede te danken aan de topcombinatie van acteurs als Willis en Brad Pitt.

Willis speelt een gevangene die vanuit een postapocalyptische toekomst terug naar de jaren negentig wordt gestuurd om de oorzaak te vinden van een dodelijk virus dat de wereld teistert.

Twelve Monkeys. Twelve Monkeys. Foto: Universal Pictures

The Sixth Sense (1999)

"I see dead people." Het is een beroemd geworden zinnetje uit de film The Sixth Sense, het filmdebuut van regisseur M. Night Shyamalan. Het is de film met dé plottwist waar iedereen nog lang over spreekt. Willis speelt een serieuze rol als kinderpsycholoog Malcolm Crowe. Hij behandelt een achtjarige jongetje dat al geruime tijd een vreselijk geheim heeft: hij kan overleden mensen zien. Willis gaat op zoek naar de waarheid achter de bovennatuurlijke krachten van de jongen. Willis en Shyamalan werken later ook samen aan de films Unbreakable en Glass.

The Sixth Sense. The Sixth Sense. Foto: BrunoPress

Sin City (2005)

De tandem Robert Rodriguez en Frank Miller weten samen Millers geschreven en getekende graphic novels om te toveren tot een neonoircrime die van het doek spat. Willis speelt als zo vaak een rol als held. Deze keer strijdt hij als politieman John Hartigan tegen een kindermoordenaar. Willis keert negen jaar later terug in het vervolg. Inmiddels is hij dan niet meer de grote ster op het witte doek.

Sin City. Sin City. Foto: BrunoPress

Dieptepunt: De Razzies

Ondanks zijn lange, succesvolle carrière heeft Willis nooit een Oscar gewonnen. Het laatste decennium ebt de carrière van Willis weg en kiest hij vaker voor mindere films. De organisatie van de Razzie Awards, de tegenhanger van de Oscars voor de slechtste filmprestaties van het jaar, komt in 2022 met een extra prijs. De acteur wordt acht keer genomineerd in de speciale nieuwe categorie 'Slechtste Bruce Willis-film van het jaar'. In 2021 komen acht films van Willis uit, die allemaal kans maken op een Razzie. Nu zijn familie bekend heeft gemaakt dat de acteur vanwege afasie moet stoppen met acteren, herziet de organisatie de prijs mogelijk. De ongelukkige timing leidt ook tot hernieuwde kritiek op de Razzies, die gezien worden als "te negatief".