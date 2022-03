Bruce Willis stopt met acteren, heeft zijn familie woensdag op sociale media bekendgemaakt. Bij de 67-jarige acteur is de hersenaandoening afasie vastgesteld, die invloed heeft op iemands vermogen om te spreken, schrijven en begrijpen.

"Bruce heeft de laatste tijd problemen met zijn gezondheid en is gediagnosticeerd met afasie, dat impact heeft op zijn cognitieve vaardigheden", schrijft de familie in een verklaring.

Vanwege de ziekte heeft Willis de beslissing genomen om te stoppen met zijn carrière "die zoveel voor hem heeft betekend". Hij was ruim veertig jaar actief in de industrie.

Afasie is een medische aandoening die vaak optreedt na een beroerte of hoofdletsel. Patiënten met afasie spreken vaak andere woorden uit dan ze bedoelen, of het is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen omdat er weinig samenhang is tussen de woorden.

Volgens de verklaring is het "een hele uitdagende tijd" voor de familie. "We zijn dankbaar voor jullie liefde, compassie en steun. Zoals Bruce altijd zegt: 'Pluk de dag.' Als familie zijn we van plan om dat te doen." De verklaring is ondertekend door zijn vrouw Emma, zijn ex Demi Moore en zijn vijf kinderen.

Willis brak wereldwijd door als John McClane in Die Hard

Willis begon in de jaren tachtig met acteren, maar brak pas na een decennium wereldwijd door als John McClane in de Die Hard-films. Hij is vooral bekend van zijn rollen in actiefilms. Ook speelde hij in klassiekers als Pulp Fiction, Last Man Standing, Sin City en 12 Monkeys. In 2018 speelde hij nog in de actiefilm Death Wish.

Hij is een van de grootste filmacteurs van zijn generatie en won meerdere filmprijzen, waaronder een Golden Globe en meerdere Emmy Awards. In 2006 kreeg hij zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.

Naast acteur was Willis ook zanger en bracht hij meerdere albums uit. In 2015 maakte hij zijn debuut op Broadway in het toneelstuk Misery.