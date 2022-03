De fantasyreeks House of the Dragon heeft een premièredatum gekregen. HBO Max heeft woensdag bekendgemaakt dat de langverwachte prequel van Game of Thrones vanaf 22 augustus wereldwijd bij de streamingdienst te zien is.

House of the Dragon is gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin. De reeks gaat over de familie Targaryen en speelt zich driehonderd jaar voor het verhaal van Game of Thrones af. Onder anderen Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith en Emma D'Arcy hebben een rol.

Miguel Sapochnik, die meerdere afleveringen van Game of Thrones regisseerde, is een van de makers. Schrijver George R.R. Martin is als cocreator en uitvoerend producent bij de serie betrokken.