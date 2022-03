HBO Max is bezig met het ontwikkelen van een serie waarin clown Pennywise uit It centraal staat. Het verhaal van de serie moet zich afspelen voor de gebeurtenissen uit It Chapter 1, gebaseerd op het boek van Stephen King uit 1986, meldt Variety.

De serie heeft voorlopig de titel Welcome To Derry gekregen, verwijzend naar de naam van het dorp waar de films en het boek zich afspelen. De serie zal zich afspelen in de jaren zestig, waar de film uit 2017 (net als de miniserie uit 1990) begint in 1988.

Andy Muschietti, die It Chapter One en It Chapter Two regisseerde, is als producent aan de serie verbonden. Hij zal ook de eerste aflevering regisseren als de serie groen licht krijgt en in productie gaat.

Het is nog niet bekend welke acteurs er in de serie te zien zullen zijn. De rol van de horrorclown werd eerder vertolkt door Bill Skarsgard en Tim Curry. HBO Max heeft het nieuws over de serie nog niet bevestigd.