De Academy achter de uitreiking van de Oscars zegt voorlopig niet met een uitspraak te komen over de gevolgen voor Will Smith nadat de acteur live in de uitzending Chris Rock in diens gezicht sloeg. Naar het incident is een officieel onderzoek ingesteld en dat kan weken duren, meldt The Hollywood Reporter.

Smith werd woedend op de komiek na een grapje over Jada Pinkett Smith, de echtgenote van de acteur. Rock maakte een grap over haar kale hoofd, maar Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, een ziekte waarbij haar uitvalt.

De Academy heeft zich fel uitgesproken tegen het incident. Smith bood, na het ontvangen van de Oscar voor beste acteur, direct zijn excuses aan. In een uitgebreid bericht op Instagram deed hij dat in de nacht van maandag op dinsdag nogmaals.

Welke gevolgen het onderzoek voor Smith kan hebben, is onduidelijk. De Academy is in ieder geval niet blij met Smith. Volgens de CEO van de Academy heeft het incident de hele ceremonie overschaduwd.