De rol die Elliott Page speelt in The Umbrella Academy wordt in het derde seizoen van de Netflix-serie een transgender-personage. Page speelde in de eerste tweede seizoenen de rol van cisgender vrouw Vanya Hargreeves, maar in het aankomende seizoen verandert het personage naar Viktor Hargreeves en zullen de voornaamwoorden hij/hem/zijn gebruikt worden.

Page kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media, met de boodschap: "Meet Viktor Hargreeves". De acteur was afgelopen zondag ook aanwezig bij de uitreiking van de Oscars en noemde het dragen van een pak 'een transgender blijdschap'.

"Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat ik me ooit zo goed zou kunnen voelen. Ik weet voor welke obstakels ik heb gestaan en welke ik heb overwonnen, het was moeilijk. De enorme privileges die ik heb, de enorme mogelijkheden die ik heb...die hebben ervoor gezorgd dat ik mezelf heb kunnen redden. Van therapie tot aan de operaties en alles wat daar tussenin zit", aldus Page.

De acteur vindt het heel fijn dat hij nu gewoon kan zijn wie hij is. "Geen constante onzekerheden meer of het gevoel hebben dat ik moet vluchten. Het dragen van een pak was geweldig. Het lijken misschien kleine dingen, maar voor mij zijn ze zo belangrijk. Dat je jezelf voor het eerst terug ziet op foto's als de persoon die je bent en vooral dat je geaccepteerd wordt voor wie je bent."

Page maakte in december 2020 bekend voortaan door het leven te gaan als Elliott. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel het voor mij betekent om zo gesteund te worden. Het is overweldigend om geliefd te zijn voor de persoon die ik ben en wil zijn. De transgender gemeenschap heeft me enorm geïnspireerd, dank voor jullie moed, jullie vrijgevigheid en oneindige werk om deze wereld inclusiever te maken."