De uitreiking van de Oscars is afgelopen weekend een stuk beter bekeken dan die in 2021. Ditmaal bleven 15,3 miljoen mensen voor de buis zitten, terwijl vorig jaar 10,4 miljoen kijkers afstemden op het prijzengala.

De ceremonie onderging dit jaar een aantal veranderingen die mogelijk meer kijkers hebben getrokken en vastgehouden. Zo keerde de show terug naar het bekende Dolby Theatre en werd de avond voor het eerst sinds 2018 weer door komieken aan elkaar gepraat. Amy Schumer, Wanda Sykes en Regina Hall verzorgden samen de presentatie en voorzagen de filmindustrie van komisch commentaar.

De organisatie beloofde van tevoren ook dat het gala niet langer dan drie uur zou duren, maar dat doel is niet bereikt. Het programma bleek in de praktijk ruim een half uur langer te duren.

Het prijzencircus in Los Angeles is al jaren onderwerp van discussie, omdat de uitzending te saai en lang zou zijn geworden. Nadat Kevin Hart zich in 2018 vanwege ophef rondom een oude tweet had teruggetrokken als presentator, moest de show het steeds zonder host doen.

Dit jaar domineerde de uitreiking van de Oscars het nieuws vooral vanwege de klap die Will Smith Chris Rock op het podium gaf. Dat deed de acteur, omdat de komiek een slecht gevallen grap over zijn vrouw Jada Pinkett-Smith had gemaakt. CODA werd door de Academy uitgeroepen tot beste film.