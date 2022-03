Een presentator slaan voor het oog van een miljoenenpubliek is geen handige actie, zo veel is duidelijk na de uitreiking van de Oscars in de nacht van zondag op maandag. Maar in hoeverre zal de avond nog een staartje krijgen voor Will Smith?

De organisatie achter de Oscars liet maandag weten dat ze het incident tijdens de uitreiking formeel onderzoekt, met vervolgstappen tegen Smith als mogelijk gevolg. Aangezien de acteur dezelfde avond nog een prijs in ontvangst mocht nemen - op exact dezelfde plek - dringt de vraag zich op of hij zijn Oscar zou moeten teruggeven. Die consequentie lijkt echter niet in de lucht te hangen.

In de 94 jaar dat de Oscars worden uitgereikt, heeft een prijswinnaar nog nooit een beeldje hoeven teruggeven. Zelfs Harvey Weinstein, die in 1999 een Oscar won als producent van Shakespeare in Love en inmiddels een gevangenisstraf uitzit, heeft zijn prijs nooit ingeleverd. Wel werd hij in 2017 uit de Academy gezet, toen duidelijk werd hoeveel vrouwen hem beschuldigden van seksueel wangedrag.

Een jaar later werd ook Roman Polanski verwijderd. De filmmaker kon sowieso al sinds 1977 niet meer bij de Oscar-uitreiking aanwezig zijn, omdat er een arrestatiebevel tegen hem openstaat. In 2003 won hij (op afstand) nog wel een Oscar voor The Pianist - een prijs die hij nooit heeft hoeven teruggeven - maar genomineerd voor nieuwe films werd hij ook niet meer. Latere pogingen om weer opgenomen te worden in het gezelschap werden afgewezen.

Entertainmentprijzen vrijwel nooit teruggevraagd

Ook in de Nederlandse filmwereld zijn omstreden prijswinnaars te vinden. Zo werd producent Job Gosschalk in 2018 uit de Dutch Academy For Film gezet vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Nederlands Film Festival heeft hem echter nooit gevraagd zijn Gouden Kalf voor Alles is Liefde in te leveren. Er is simpelweg geen sprake van geweest.

Bij sporters en politici komt het nog wel eens voor dat een prijs wordt teruggeëist, maar in de wereld van entertainment is het zeldzaam. Prestaties staan daar vrijwel altijd los van bedenkelijk gedrag, tenzij het om bedrog gaat. Een klassiek voorbeeld daarvan is het popduo Milli Vanilli, dat in 1990 een Grammy won. Toen later bleek dat het koppel geen noot zelf had gezongen, besloten ze zelf om hun prijs terug te geven.

Consequenties kunnen niet uitblijven, maar zullen niet groot zijn

Toch lijkt een reactie vanuit de Academy niet uit te kunnen blijven. De organisatie ligt immers al onder een vergrootglas, ook omdat niet direct werd ingegrepen toen Smith zijn tik had uitgedeeld. "Leden moeten respect hebben voor menselijke waardigheid en inclusiviteit", is te lezen in de gedragsregels.

"De Academy keert zich fel tegen elke vorm van misbruik, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, handicap, leeftijd, religie of nationaliteit. Als de raad van bestuur constateert dat een lid deze normen heeft overtreden, of als hun acties de integriteit van de Academy in gevaar hebben gebracht, kunnen er disciplinaire maatregelen volgen. Met inbegrip van schorsing of verwijdering."

Vooralsnog lijkt het er in ieder geval op dat de Academy niet meedogenloos te werk zal gaan. Whoopi Goldberg, die zelf in de raad van bestuur zit, reageerde in de talkshow The View al op het incident rondom Smith. "Soms slaan mensen door onder druk. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat Chris Rock er niets groters van heeft gemaakt. We gaan die Oscar niet van hem afpakken", voorspelde de actrice. "Er zullen ongetwijfeld consequenties volgen, maar ik denk niet dat het zover komt."