Jelka van Houten en Henry van Loon zijn al vier jaar een stel, maar spelen nu ook vóór de camera een koppel in de nieuwe comedyserie Tropenjaren. Hoewel het voor de acteurs allerminst een opgave was, wilden ze het op de set wel professioneel houden en werd er zelfs niet 'echt' gezoend.

Van Houten vertelt in gesprek met NU.nl dat de twee werden benaderd om de hoofdrollen te spelen in Tropenjaren, een bewerking van een oorspronkelijk Israëlische serie. Hoewel het misschien wel wat logistieke problemen zou opleveren omdat ze dan allebei van huis waren (het koppel kreeg eind 2020 dochter Bonnie), zeiden ze toch 'ja'. "We wilden al lang iets met z'n tweeën doen", zegt de actrice.

Het combineren van de opnames en hun privéleven was volgens Van Houten inderdaad soms wel een puzzel. "De grootste uitdaging was dat een van ons op tijd thuis moest zijn. Maar het was vooral heel fijn om met elkaar te werken. Dan heb je ook ineens gesprekken met elkaar tijdens de lunch, in plaats van dat een van ons met de kinderen bezig is. Het was een soort van welkome vakantie."

Het plot van Tropenjaren lijkt sterk op het leven van Van Houten en Van Loon. Ze spelen het stel Jelle en Rosa, die een baby hebben gekregen en proberen hun werkende leven en relatie voort te zetten naast de zorg voor hun dochter Stella. Van Loon vertelt dat de situaties erg herkenbaar zijn voor jonge ouders, maar dat hun personages geen kopieën zijn van hun eigen persoonlijkheden.

Van Loon: "Jelle is egocentrischer, hij is meer met zijn carrière bezig. Een heel andere focus, ik vind het belangrijker dat het goed gaat met het gezin. Bij ons is dat veel evenwichtiger."

"Ook Rosa is vooral met zichzelf bezig. In die zin lijk ik niet op haar", zegt Van Houten, die uit een eerdere relatie twee kinderen heeft. "Maar het combineren van je privéleven met je werk en je kind is natuurlijk wel iets waar ik veel ervaring uit kan putten."

Jelka van Houten met actrice Dunya Khayame, die in Tropenjaren haar buurvrouw speelt. Jelka van Houten met actrice Dunya Khayame, die in Tropenjaren haar buurvrouw speelt. Foto: BNNVARA

'We hoeven de helft er maar bij te acteren'

Het is niet de eerste keer dat het koppel samenwerkt: ze waren allebei al te zien in de comedyserie Niks te Melden en spraken samen stemmen in. Om (weer) samen op de set te staan, ervoeren de acteurs "als een feestje".

"De dynamiek tussen ons werkt niet alleen in het normale leven, maar ook op het scherm. We zijn zo op elkaar ingespeeld, dat we alleen maar de helft erbij hoeven te acteren", legt Van Loon uit. "En omdat je niet meer hoeft te spelen dat je een stel bent, houd je meer energie over voor het geestig maken van de scène."

Van Houten: "We improviseren ook veel. Als Henry een grap maakt, weet ik dat ik even een pas terug moet doen of juist het gas erop moet zetten."

Durven ze ook kritiek op elkaar te uiten? "Zeker", stelt Van Loon. "We kunnen goed tegen elkaar zeggen: ik zou nu even een pauze laten vallen, dan werkt die grap daarna beter. Dat ging eigenlijk heel organisch."

'Nemen het allebei heel serieus'

Ook Van Houten beaamt dat ze elkaar op de set niet anders behandelen dan andere collega's. "Zodra we op de set staan, staan we op werkstand. Zelfs zodanig dat we tijdens een zoenscène niet eens echt zoenen, terwijl dat natuurlijk wel kan. Aan die werkethiek houden we ons onbewust. We nemen het allebei heel serieus en gaan net zo lang door tot de scène écht grappig is."

"Ik vind het leuk dat Henry er altijd wel iets bij weet te verzinnen", zegt de actrice over de acteerprestaties van haar vriend. "Geen enkele take is hetzelfde." "Jelka is een bizar goeie actrice en vooral supernaturel", vindt Van Loon. "Niks wat ze doet komt gespeeld over."

Tropenjaren is vanaf 17 april vijf zondagen om 21.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Aflevering zes en zeven starten om 21.40 uur en de laatste twee om 21.45 uur.