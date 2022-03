Will Smith heeft maandag zijn excuses aangeboden aan Chris Rock voor de klap die hij hem gaf tijdens de Oscar-uitreiking in Los Angeles afgelopen weekend. Smith schrijft op sociale media dat zijn eigen gedrag "onaanvaardbaar en onvergeeflijk" was.

"Ik wil graag publiekelijk mijn excuses aan jou aanbieden, Chris. Ik ben over de schreef gegaan en zat fout. Ik schaam me voor mijn acties, ze zijn geen indicatie van de man die ik wil zijn. Er is geen ruimte voor geweld in een wereld vol liefde en vriendelijkheid", aldus Smith.

Rock maakte tijdens de uitreiking een grap over Smiths echtgenote Jada Pinkett Smith, waarbij hij een opmerking maakte over haar kale hoofd. Rock grapte dat Pinkett Smith met haar kortgeknipte haar wellicht kon spelen in een vervolg op de film G.I. Jane. In de film uit 1997 schoor actrice Demi Moore haar hoofd kaal. Het is onduidelijk of Rock zich ervan bewust was dat Smiths vrouw de ziekte alopecia heeft, die haaruitval veroorzaakt.

Na de grap liep Smith het podium op en verkocht Rock een harde klap. Toen hij weer op zijn plek zat, riep hij tegen Rock dat die de naam van Jada Pinkett Smith niet meer in zijn "fucking mond" moest nemen.

"Grappen over mij horen bij het vak, maar een grap over Jada's medische toestand was me te veel en ik reageerde emotioneel", zegt Smith maandag. In het bericht maakt de acteur ook nogmaals excuses aan de Academy, de organisatie achter de Oscars. Dat deed hij ook al in zijn speech nadat hij de Oscar voor beste acteur had gewonnen.

Ook excuses aan familie Williams

Op Instagram maakt hij daarnaast zijn excuses aan de familie Williams. Smith won de Oscar voor zijn vertolking van de vader van Serena en Venus Williams in de film King Richard. "Ik vind het verschrikkelijk dat mijn gedrag deze prachtige reis heeft verpest."

Rock heeft al bekendgemaakt geen aangifte te doen tegen Smith. Na de Oscar-uitreiking zondagavond liet de politie van Los Angeles weten dat zij op de hoogte was van een "incident tussen twee individuen tijdens het Academy Awards-programma".