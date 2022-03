De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, veroordeelt het incident waarbij Will Smith een klap uitdeelde aan host Chris Rock, nadat die een grap had gemaakt over de vrouw van Smith. De organisatie schrijft maandag in een verklaring dat zij een officieel onderzoek heeft ingesteld naar het incident tijdens de recentste Oscar-uitreiking.

"We zullen verdere actie en consequenties onderzoeken in overeenstemming met onze statuten, gedragsnormen en de wetgeving van Californië", aldus de organisatie van de filmprijzen. Het is niet duidelijk wat de gevolgen voor Smith kunnen zijn. Mogelijk volgt er een disciplinaire sanctie, meldt Variety.

De organisatie zou al tijdens de uitzending hebben overwogen om Smith uit de zaal te verwijderen, vertelt een bron aan CNN. Maar omdat de personen die daarover gingen ver uit elkaar zaten in de zaal, kon er niet op tijd een beslissing worden genomen.

De Academy kreeg kritiek op het handelen omdat het in eerste instantie alleen een tweet plaatste waarin het "geen enkele vorm van geweld" goedkeurt.

Smith, die genomineerd was voor beste acteur, liep in de nacht van zondag op maandag het podium op en gaf de 57-jarige Rock een klap in het gezicht. Vervolgens zei de acteur: "Houd de naam van mijn vrouw uit je verdomde mond."

Kort daarvoor maakte Rock een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Hij verwees daarmee naar de haardracht van Jada Pinkett-Smith. Zij lijdt aan alopecia areata, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.

Rock zou volgens ingewijden niet hebben geweten dat Pinkett-Smith de aandoening heeft.

Smith won uiteindelijk de Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol met zijn rol in King Richard, waarin hij de vader van tennissters Venus en Serena Williams speelt. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen. Hij bood de Academy zijn excuses aan voor het incident. Rock kreeg echter geen excuses aangeboden.