Comedian Chris Rock zou niet hebben geweten dat Jada Pinkett-Smith, de vrouw van acteur Will Smith, de ziekte alopecia areata heeft. Dat vertellen ingewijden na de veelbesproken Oscar-uitreiking maandag aan entertainmentsite TMZ.

De bron vertelt aan de entertainmentsite dat de 57-jarige Rock nog geen vlieg kwaad zou doen. De komiek zou in shock zijn geweest door de reactie van Smith. Na afloop zou hij direct naar zijn kleedkamer zijn gegaan en het gebouw hebben verlaten. Hij zou nog wel op een afterparty van de Oscars zijn geweest.

Oscar-host Rock maakte in de nacht van zondag op maandag een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Hij verwees daarmee naar de haardracht van Pinkett-Smith. Zij lijdt aan alopecia areata, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.

Smith, die genomineerd was voor beste acteur, liep vervolgens het podium op en gaf de comedian een klap. Nadat hij Rock een klap had gegeven, zei de acteur: "Houd de naam van mijn vrouw uit je verdomde mond."

Hoewel eerder op de dag berichten verschenen dat de twee het incident hebben bijgelegd, is daar volgens TMZ geen sprake van. Ze zouden elkaar niet meer hebben gesproken sinds het incident.

Smith won uiteindelijk de Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol met zijn rol in King Richard, waarin hij de vader van tennissters Venus en Serena Williams speelt. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen. Hij bood de Academy zijn excuses aan voor het incident. Rock kreeg geen excuses aangeboden.