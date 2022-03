De grap van Chris Rock over Jada Pinkett-Smiths ziekte alopecia tijdens de uitreiking van de Oscars viel volledig verkeerd bij haar echtgenoot Will Smith. Wat is alopecia?

Oscar-host Chris Rock maakte in de nacht van zondag op maandag een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Hij verwees daarmee naar de haardracht van Pinkett-Smith. Zij lijdt aan alopecia areata: een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.



Alopecia staat voor haarverlies en is een aandoening die plotselinge haaruitval veroorzaakt. Alopecia areata is de meest voorkomende vorm, waarbij kale, vaak ronde plekken op het hoofd ontstaan. Ongeveer twee op de honderd mensen krijgen ooit in hun leven last van deze ziekte. Het kan op alle leeftijden gebeuren. Je kunt bij deze aandoening ook kale plekken krijgen op andere delen van het lichaam, zoals in je wenkbrauwen, baard en schaamhaar.



Omdat het proces van alopecia bij iedereen anders verloopt, is het niet altijd gemakkelijk om meteen de oorzaak vast te stellen en een goede behandeling te beginnen. Haarverlies kan namelijk allerlei oorzaken hebben, zoals eetgewoonten, medicijngebruik, psychologische druk en angst, maar ook ouderdom en omgevingsfactoren.

Alopecia areata komt vaker voor bij mensen die een andere auto-immuunziekte hebben. Dat betekent dat je afweer je eigen lichaam aanvalt. De afweer is de verdediging van je lichaam tegen virussen en bacteriën. Bij alopecia areata 'denkt' het afweersysteem waarschijnlijk dat je haren niet op die plek horen en laat het ze uitvallen. Bij de meeste mensen groeit het haar binnen twee jaar vanzelf terug.