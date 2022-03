25 jaar na het verschijnen van The Full Monty, een Britse comedy over een groep werkloze metaalarbeiders die een stripteaseact doen om geld te verdienen, wordt er een serievervolg op de film gemaakt. Een deel van de cast uit de originele film keert hiervoor terug, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Het gaat om onder anderen Robert Carlyle (Trainspotting), Mark Addy (Game of Thrones) en Lesley Sharp (Before We Die). Schrijver Rimon Beaufoy (Slumdog Millionaire) verleent ook wederom zijn medewerking, evenals producent Uberto Pasolini.

Aan de cast zijn ook nieuwe namen toegevoegd, die de rollen van de kinderen en kleinkinderen van de metaalarbeiders zullen vertolken. Het verhaal van de serie volgt wederom de vriendengroep in het stadje Sheffield. Het is nog niet bekend of de hoofdpersonages in de serie weer een stripact zullen vormen.

Het serievervolg van The Full Monty zal wereldwijd te zien zijn op streamingdienst Disney+. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

De originele film verscheen in 1997 en bracht wereldwijd ruim 250 miljoen dollar (ruim 228 miljoen euro) op. The Full Monty werd genomineerd voor onder meer de Oscar voor beste film en beste originele verhaal. Ook verscheen onder meer in Nederland een musicalversie van de film.