Veel beroemdheden stonden zondag tijdens de Oscar-uitreiking stil bij de oorlog in Oekraïne. Niet alleen op het podium werd door de organisatie (foto) en de in Oekraïne geboren Mila Kunis aandacht geschonken aan de Russische invasie, ook op de rode loper werd op subtiele wijze verwezen naar de situatie in het land.

Benedict Cumberbatch droeg een speld met de kleuren van de Oekraïense vlag op zijn jasje. Benedict Cumberbatch droeg een speld met de kleuren van de Oekraïense vlag op zijn jasje. Foto: Getty Images

Jamie Lee Curtis droeg een lintje ter ere van Oekraïne aan haar hand. Jamie Lee Curtis droeg een lintje ter ere van Oekraïne aan haar hand. Foto: Getty Images

Jason Momoa droeg een pochet in de kleuren van de Oekraïense vlag. Jason Momoa droeg een pochet in de kleuren van de Oekraïense vlag. Foto: Getty Images

Diane Warren, genomineerd voor beste nummer, droeg haar lintje op haar jas. Naast Warren staat Tanya Seghatchian, die eveneens genomineerd is voor een Oscar. Diane Warren, genomineerd voor beste nummer, droeg haar lintje op haar jas. Naast Warren staat Tanya Seghatchian, die eveneens genomineerd is voor een Oscar. Foto: BrunoPress

Ook Samuel L. Jackson droeg het blauwe lintje, dat voorafgaand zou zijn uitgedeeld door de Verenigde Naties. Ook Samuel L. Jackson droeg het blauwe lintje, dat voorafgaand zou zijn uitgedeeld door de Verenigde Naties. Foto: Getty Images