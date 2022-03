De film CODA van regisseur Sian Heder heeft in de nacht van zondag op maandag de Academy Award voor beste film gewonnen. CODA, een acroniem voor 'child of deaf parents' (kind van dove ouders) won ook in de categorieën beste scenario en beste mannelijke bijrol (Troy Kotsur), en is daarmee de grote winnaar van de avond. De sciencefiction film Dune won echter de meeste prijzen; zes in totaal.

De film CODA, over een dove familie met een horende dochter, won de Oscar voor beste film. Het is de eerste keer dat een streamingdienst (Apple TV+) de grootste prijs van de filmindustrie mee naar huis neemt. Troy Kotsur, in de film de vader van het gezin, kreeg de Oscar voor beste mannelijke bijrol in CODA.

De sciencefiction film Dune kreeg met zes Oscars de meeste prijzen. De film won in de technische categorieën die dit jaar uitgereikt werden buiten de televisie-uitzending om. Tijdens de voorshow won Dune de Academy Awards voor beste muziek, beste geluid, montage en production design. Op televisie was vervolgens te zien hoe de film ook nog in de categorieën cinematografie en productie design won.

De grote verliezer van de avond was The Power of the Dog. De western van Netflix, bij andere awardshows steeds een grote winnaar, had twaalf nominaties maar won maar één beeldje: die voor beste regisseur (Jane Champion).

Billie Eilish en haar broer Finneas wonnen de Oscar voor beste nummer: het duo maakte de titelsong van de James Bond-film No Time Do Die. De Oscar voor beste animatiefilm ging naar de Disney-film Encanto.

Billlie Eilish en haar broer Finneas nemen de Oscar voor beste nummer in ontvangst. Billlie Eilish en haar broer Finneas nemen de Oscar voor beste nummer in ontvangst. Foto: Getty Images

Beste acteur en beste actrice

Will Smith heeft de Oscar voor beste acteur gewonnen voor zijn rol in de film King Richard, waarin hij de vader van tennissters Serena en Venus Williams speelt.

Jessica Chastain won de Academy Award voor beste actrice voor haar rol in The Eyes of Tammy Faye, waarin ze de predikende partner en vrouw speelt van de christelijke televangelist Jim Bakker. De film gaat over de opkomst en ondergang van het beroemde christelijke stel. Het was de derde Oscar-nominatie voor Chastain.

Als Tammy Faye is Chastain soms bijna niet herkenbaar door de zware make-up die ze draagt. De film won ook de Oscar voor beste make-up.

Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Feye, waar zij en de make-up artieste Oscars voor wonnen. Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Feye, waar zij en de make-up artieste Oscars voor wonnen. Foto: Filmdepot

Beste vrouwelijke en mannelijke bijrol

De eerste Oscar die tijdens het live uitgezonden gala werd uitgereikt, ging naar Ariana DeBose. Ze won in de categorie beste vrouwelijke bijrol, voor haar vertolking van Anita in Steven Spielbergs remake van West Side Story. Ze is daarmee de eerste openlijk homoseksuele actrice van kleur die een Oscar wint.

Ook de uitreiking van de Oscar voor beste mannelijke bijrol was een historisch moment. Troy Kotsur kreeg de prijs voor zijn rol in het familiedrama CODA. Kotsur is de eerste dove man die een Academy Award in ontvangst mocht nemen. De enige andere dove persoon die ooit een Oscar won was Kotsurs tegenspeelster Marlee Matlin, die in 1986 de Oscar voor beste actrice won voor haar rol in Children of a Lesser God.

Aandacht voor oorlog in Oekraïne

Tijdens de Oscars was er ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Acteur en filmmaker Sean Penn had van tevoren gedreigd zijn Oscars publiekelijk om te smelten als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet door de Academy werd benaderd om tijdens het gala te spreken via een videoverbinding. Penn was in Oekraïne en Polen om een documentaire te maken over de oorlog en de vluchtelingen.

Op de rode loper droegen veel sterren lintjes en buttons voor Oekraïne. Nadat de in Oekraïne geboren actrice Mila Kunis aan het woord kwam, werd er stilgestaan bij slachtoffers van de oorlog.

"We willen graag een moment stilte om onze steun te laten blijken aan de mensen in Oekraïne die binnen hun eigen grenzen geconfronteerd worden met een invasie, conflict en vooroordelen. Alhoewel film een belangrijke manier is om onze menselijkheid te uiten in tijden van conflict, is de realiteit dat miljoenen mensen in Oekraïne voedsel, medische zorg, schoon water en noodhulp nodig hebben. Hun middelen zijn schaars en wij - samen als globale gemeenschap - kunnen meer doen", zo liet de Academy weten middels een tekst op het podium en het scherm van de uitzending.

De organisatie riep aanwezigen en kijkers op het Oekraïense volk te helpen "op welke manier je maar kan". De actie kreeg kritiek op sociale media, onder meer omdat de donatiepot die daarna werd vertoond gesponsord was door een cryptosite.