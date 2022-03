Het science fiction epos Dune gaat vooralsnog aan kop bij de uitreiking van de Oscars. De film van regisseur Denis Villeneuve won in de categorieën beste muziek, beste geluid, montage en production design.

Dune vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.

De eerste acht Oscars werden vanavond voor het begin van de grote tv-show uitgereikt. Het idee was de show op die manier meer vaart te geven om de daling van de kijkcijfers te stoppen. Van tevoren was er veel kritiek op dit initiatief omdat er zo tweederangscategorieën zouden ontstaan en dat respectloos naar de makers zou zijn.

Ook op sociale media klonk veel kritiek dat de eerste acht beeldjes dit jaar via Twitter aangekondigd werden. De toespraken van de winnaars worden later tijdens het gala uitgezonden.

De Oscar voor beste make-up ging naar The Eyes of Tammy Faye, over het leven van de beroemde tv-predikante. The Long Goodbye won de Oscar voor beste korte film, The Windshield Wiper won in de categorie beste korte animatie en The Queen of Basketball werd verkozen tot beste korte documentaire.

Het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion is genomineerd in twaalf categorieën. Dune kreeg tien nominaties. Daarna volgen musicalremake West Side Story en het coming of age-drama Belfast, met elk zeven nominaties.