De horrorserie Archive 81, die recentelijk nog in de toplijst van Netflix te vinden was, wordt na het eerste seizoen stopgezet. Dat meldt Deadline vrijdag.

Archive 81 werd sinds de release in januari positief ontvangen en eindigde na acht afleveringen met een grote cliffhanger. Wat dat betreft komt het dus als een verrassing dat de reeks stopt.

Een specifieke reden wordt niet gegeven, hoewel Deadline suggereert dat de serie minder geld opleverde dan Netflix had gehoopt.

"We zijn verrast en teleurgesteld dat we niet nog een seizoen mogen maken", laat schrijver en producent Rebecca Sonnenshine via Twitter weten. "We hadden coole nieuwe verhalen gepland staan. Ik hoop dat jullie mooie herinneringen aan de serie overhouden."

Archive 81 gaat over een archiefmedewerker die beschadigde videobanden uit 1994 restaureert. Wanneer hij aan de slag gaat met het werk van een documentairemaker, ontdekt hij dat ze betrokken was bij een mysterieuze sekte. Hoofdrolspeler Mamoudou Athie is later dit jaar onder meer te zien in Jurassic World Dominion.