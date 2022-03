Films waarin Keanu Reeves een rol speelt zijn niet meer te zien op verschillende Chinese streamingdiensten. De titels met de The Matrix-acteur zouden zijn verwijderd nadat hij had deelgenomen aan een benefietconcert voor Tibet, meldt The Los Angeles Times.

Reeves was betrokken bij een inzamelingsactie voor Tibet House, een aan de dalai lama gelieerde organisatie. Dat is niet goed gevallen in China, waar eerder deze week negentien films van Reeves van de nationale streamingservices zijn verdwenen.

Alleen Toy Story 4, waarvoor de acteur de stem van een motorrijdende stuntman insprak, is bij sommige diensten nog te zien, hoewel in de aftiteling alleen de naam van de acteur die de stem in het Chinees heeft nagesynchroniseerd te zien zou zijn.

Een woordvoerder van China Digital Times, een Amerikaanse nieuwsorganisatie die in China gecensureerde content vertaalt en archiveert, zegt dat niet duidelijk is of de ban van Reeves-films door de Chinese overheid is opgelegd of dat de streamingservices de titels uit voorzorg hebben verwijderd omdat ze er mogelijk door in de problemen zouden komen.