Bridgerton, het moderne kostuumdrama van Netflix waarvan vrijdag het tweede seizoen verschijnt, hield de gemoederen vorig jaar flink bezig met expliciete seksscènes. De serie is een van de best bekeken titels van de streamingdienst. De acteurs die de hoofdrollen spelen geven inzicht in hoe het er bij de intieme scènes achter de schermen aan toegaat.

Bridgerton is een serie van de hand van producent Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal en Inventing Anna), gebaseerd op de boeken van Julia Quinn, dat zich afspeelt in het Verenigd Koninkrijk van het begin van de negentiende eeuw. Het eerste seizoen, dat Kerst 2020 in première ging, draait om de romance tussen de personages Daphne Bridgerton en Simon Basset. Het tweede seizoen, focust zich, net als het tweede boek, op Daphne's broer Anthony, gespeeld door Jonathan Bailey.

De moderne interpretatie van het kostuumdramagenre was in het eerste seizoen niet terughoudend met seksscènes. Zo waren Daphne en Simon, gespeeld door Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page, geregeld te zien terwijl ze de liefde bedrijven en ook het personage van Bailey heeft zowel in het eerste als het tweede seizoen meerdere sekssc``enes. Hij vertelt in een interview met Radio Times dat de aanwezigheid van intimiteitscoördinatoren op de set hierbij helpt.

De intimiteitscoördinatoren zijn in de filmwereld in het leven geroepen om intieme scènes in goede banen te leiden, waarbij erop wordt toegezien dat de acteurs niet over hun eigen grenzen heen hoeven te gaan. Volgens Bailey zorgt de aanwezigheid van de intimiteitscoördinatoren soms voor hilariteit op de set, maar maakt het seksscènes vooral minder ongemakkelijk. Hij merkt op dat er in het afgelopen jaar in de filmindustrie veel veranderd is op het gebied van intimiteit.

"Als twee mensen een seksscène opnemen, is er de regel dat op z'n minst drie barrières ze fysiek moeten scheiden", legt Bailey uit. "Er worden nieuwe trucjes gebruikt met kleine kussentjes en ik sta versteld van wat je allemaal kan doen met een half opgeblazen bal." De acteur licht toe dat de bal wordt gebruikt zodat de bewegingen in een seksscène kunnen worden uitgevoerd zonder dat er echt lichamelijk contact wordt gemaakt.

'Geen vrouw wil van een man horen hoe ze moet klaarkomen'

Elizabeth Talbot werkt als intimiteitscoördinator op de set van Bridgerton. Zij vertelt dat consent (wederzijdse toestemming) het belangrijkste concept is bij de serie. "Als er ook maar iets is waar iemand zich niet goed bij voelt, dan gebeurt het niet. Het is mijn taak om voor een regisseur of producent te gaan staan en te laten weten dat een acteur zich ergens niet comfortabel bij voelt. Maar ik heb het geluk dat ik met geweldige regisseurs en producenten werk, bij wie dat niet nodig is."

Dynevor vertelt in Grazia hoe fijn het is om de intimiteitscoördinator op de set aanwezig te hebben. "Het is geweldig, want ik voel me veilig, waardoor het leuk is om te doen." In Glamour blikte ze terug op een scène waarin haar personage masturbeert en klaarkomt. "Als er geen intimiteitscoördinator was, had ik orders moeten opvolgen van een mannelijke regisseur. Dat zou ongemakkelijk zijn geweest. Het voelde veilig dat hij eerst met haar (Talbot, red.) zou spreken. Het zou een heel andere ervaring zijn geweest zonder een intimiteitscoördinator. Geen vrouw wil namelijk van een man horen hoe ze moet klaarkomen."

Dynevor verbaast zich erover dat er in de filmindustrie nog maar zo kort met intimiteitscoördinatoren wordt gewerkt. "Ik heb in het verleden seksscènes moeten opnemen waarvan ik me nu niet meer kan voorstellen dat ik die daadwerkelijk heb gedaan. Dat is misschien vijf of zes jaar geleden, maar dat zou nu echt niet meer zijn toegestaan."

Seksscènes als ingestudeerde dans

Bailey vertelt in The Sunday Times dat hij het belangrijk vond om zijn nieuwe tegenspeelster Simone Ashley (bekend van de serie Sex Education) zich op haar gemak te laten voelen bij de seksscènes. Hoewel de serie geprezen wordt voor het verbeelden van intimiteit waarbij de wil en het plezier van vrouwen centraal staat, realiseert Bailey zich dat vrouwen zich in seksscènes vaak bloter moeten geven. "Ik wilde ervoor zorgen dat zij zich veilig voelde, zeker als nieuwkomer op de set."

De acteurs tekenen contracten waarin die veiligheid zwart op wit wordt ingebouwd. Bailey legt uit dat hierin wordt aangegeven welke delen van je lichaam naakt mogen worden afgebeeld en waar en op wat voor manier je mag worden aangeraakt. "Niemand gaat zo'n scène meer vol zorgen in over hoe het zal verlopen. Als je je wel ergens zorgen over maakt kun je met de intimiteitscoördinatoren praten. Het maakt van seksscènes een ingestudeerde dans."

Wie reikhalzend uitkeek naar een lange reeks stomende seksscènes in het tweede seizoen, kan nog weleens bedrogen uitkomen. De bedenker van de serie, Chris van Dusen, vertelt aan Radio Times dat er minder seks te zien is in het tweede seizoen, maar dat het niet om kwantiteit gaat. "We gebruiken de intieme scènes om het verhaal te vertellen en naar een hoger niveau te tillen. We hebben nooit een seksscène opgenomen puur om weer een seksscène in de serie te hebben en dat zullen we ook nooit doen."