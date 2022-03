Het is deze maand alweer vijftig jaar geleden dat de legendarische film The Godfather van regisseur Francis Ford Coppola verscheen. Na al die jaren kijken de cast en de regisseur terug. Zo is acteur James Caan nog steeds boos over een bepaalde scène en zegt Coppola dat hij aanvankelijk dacht dat de film een "bijzondere mislukking" zou worden. NU.nl zet een aantal wetenswaardigheden op een rijtje.

Coppola was 32 toen hij het eerste deel regisseerde van wat uiteindelijk een trilogie zou worden. The Godfather kwam op 24 maart 1972 in de bioscopen, maar de Italiaans-Amerikaanse regisseur herinnert het zich nog als de dag van gisteren. "Ik kan me nog heel goed herinneren wat er allemaal is gebeurd", vertelt hij aan Variety.

"Het is zenuwslopend als een film verschijnt, omdat je je altijd druk maakt om de eerste meningen en recensies. Je hoopt maar dat alles goed gaat, maar je hebt er totaal geen controle over."

De regisseur was in eerste instantie helemaal niet geïnteresseerd in de film, die gebaseerd is op de gelijknamige roman van Mario Puzo uit 1969.

"Hij (Puzo, red.) heeft prachtige boeken geschreven, maar The Godfather ging hem puur om het geld", aldus Coppola. "Hij was enorm gek op zijn familie en wilde voor ze zorgen, dus schreef hij een boek waarvan hij dacht dat het een bestseller zou worden, maar het was gewoon een slecht boek." Uiteindelijk haalde Coppola uit het boek de delen die hij wél interessant vond.

De regisseur had destijds het idee dat hij "een bijzondere mislukking" maakte. "Het is altijd lastig om iets te maken dat ingaat tegen de tijdgeest. Je doet niet wat mensen van je verwachten."

Francis Ford Coppola op de set van The Godfather Part III in 1990. Francis Ford Coppola op de set van The Godfather Part III in 1990. Foto: BrunoPress

James Caan nog steeds geïrriteerd over scène

Caan, die de rol van Sonny Corleone speelde in The Godfather, kan nog steeds niet verkroppen dat Coppola een scène uit de film haalde. Toen hij het eindresultaat voor het eerst zag bij een screening, liep hij dan ook weg.

Op een gegeven moment is Caan in de film te zien met het personage van Al Pacino, die hem vertelt dat hij een politieagent en het personage Virgil Sollozzo onder handen neemt. "Dan zeg ik: daarna liggen je hersenen uitgespreid over je mooie Ivy League-pak", aldus Caan in The Hollywood Reporter.

"Daarvoor was er een scène in dezelfde ruimte met Bobby Duvall van tien pagina's lang, en Francis heeft die er helemaal uitgehaald", gaat de acteur verder. "Ik was zo kwaad, dat ik de rest van de film niet meer kon kijken."

Al Pacino en James Caan (rechts) in The Godfather. Al Pacino en James Caan (rechts) in The Godfather. Foto: BrunoPress

Robert Duvall vertelt over emotionele scène met Marlon Brando

Robert Duvall (Tom Hagen in de film) hoeft niet lang na te denken als hem door The Hollywood Reporter wordt gevraagd wat zijn favoriete moment uit de film is: het moment dat Hagen aan Vito Corleone (Marlon Brando) moet vertellen dat zijn geadopteerde zoon Sonny is vermoord.

"We hebben twee takes gedaan", legt Duvall uit. "En Coppola stelde voor om het nog één keer te proberen en dat deden we. De derde take werd 'm." De acteur zegt niet te geloven in regisseurs die acteurs 25 of 30 takes laten doen. "Coppola doet dat niet."

De eerste keer dat alle castleden elkaar zagen, was tijdens een diner. Op dat moment wist Duvall al dat alles goed zou komen. "Brando zat aan het hoofd van de tafel en het voelde echt alsof we een grote familie waren."