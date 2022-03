"Dit verhaal is compleet waargebeurd, behalve alle delen die volledig verzonnen zijn." Met deze 'waarschuwing' begint elke aflevering van Netflix-serie Inventing Anna over de voor fraude veroordeelde Anna Sorokin, die zich voordeed als een rijke Duitse erfgename. Maar welke personages zijn op waarheid gebaseerd en wat doen zij nu Inventing Anna een groot streamingsucces is?

Inventing Anna is een serie van de hand van producent Shonda Rhimes, die zich voor het verhaal van Sorokin vooral baseert op het artikel van Jessica Pressler in New York Magazine. De journaliste interviewde Sorokin in de gevangenis in New York en sprak met de mensen die haar in de jaren voor haar arrestatie meemaakten. Sommige personages uit Inventing Anna bestaan echt, terwijl anderen zijn gebaseerd op mensen uit Sorokins leven.

Anna Sorokin

De in Rusland geboren Sorokin (gespeeld door Julia Garner) doet zich jarenlang voor als Anna Delvey, een zogenaamde rijke Duitse erfgename die 60 miljoen dollar (ruim 54,3 miljoen euro) op haar naam zou hebben staan. Ze probeert een miljoenenlening bij een bank te krijgen om de Anna Delvey Foundation, een exclusieve kunstclub, op te zetten. Ze fraudeert zich een weg door de New Yorkse elite en slaapt in de meest luxe hotels, waar ze lang niet altijd de rekening betaalt.

Hoewel sommige elementen in Inventing Anna zijn gedramatiseerd, is het verhaal van Sorokin grotendeels waarheidsgetrouw verteld. Zo wordt ze inderdaad veroordeeld voor fraude en krijgt ze een celstraf van vier tot twaalf jaar. Sorokin komt in februari 2021 vrij, maar haar vrijheid is van korte duur. Haar visum is namelijk verlopen. Ze zit nu bijna een jaar in een detentiecentrum van de immigratiedienst waar ze deportatie naar Duitsland probeert te voorkomen.

Sorokin ontving 320.000 dollar van Netflix voor het gebruiken van haar levensverhaal. De procureur-generaal van New York dwong haar hiermee haar schulden bij banken en hotels af te lossen.

Vivian Kent / Jessica Pressler

De journaliste die het verhaal over Sorokin maakt heet in de serie Vivian Kent (gespeeld door Anna Schlumsky). Dit personage is gebaseerd op Jessica Pressler, die het artikel daadwerkelijk schreef. In de serie is te zien hoe Kents reputatie verpest is door een fout in een eerder artikel en moet ze het opnemen tegen haar sceptische bazen om het artikel over Sorokin gepubliceerd te krijgen.

Pressler vertelt in interviews dat deze fout niet zoveel invloed op haar carrière had als in de serie wordt afgeschilderd en haar bazen waren ook niet zo streng voor haar. Hoewel Pressler in het echt ook zwanger was tijdens het schrijven van het artikel, rondde ze het niet direct voor de bevalling af.

Pressler heeft een succesvolle carrière als journaliste en brengt later dit jaar het boek Bad Influence: Money, Lies, Power, and the World that Created Anna Delvey uit.

Rachel Williams

Het personage Rachel Williams (gespeeld door Katie Lowes) is gebaseerd op een vrouw met dezelfde naam die bevriend raakte met Sorokin na een ontmoeting in een club. De twee trekken samen op tot een vakantie in Marokko hen in problemen brengt. Sorokin boekt een luxeresort in Marrakesh, maar als de kamer moet worden betaald, 'weigert' haar creditcard. Williams neemt de kosten op haar persoonlijke en zakelijke creditcard met de belofte van Sorokin dat ze het geld snel terug zal storten, wat uiteindelijk nooit gebeurt.

Williams houdt er een schuld van 62.000 dollar aan over. Ze neemt contact op met de politie en zorgt er uiteindelijk voor dat Sorokin wordt gearresteerd als ze een afkickkliniek in Malibu verlaat, denkende dat ze gaat lunchen met Williams. Williams schreef een artikel in Vanity Fair en een boek (waar ze 300.000 dollar voor ontving) over haar ervaringen met Sorokin. Ze ontving 35.000 dollar van HBO voor de mogelijkheid een serie over haar verhaal te maken. De vraag is of de serie er na het succes van Inventing Anna nog komt.

Williams legde een getuigenis af in de rechtszaak tegen haar voormalige vriendin, maar Sorokin werd vrijgesproken van het stelen van geld van Williams. Wel werden de schulden van Williams door American Express kwijtgescholden.

Williams was in interviews niet te spreken over Inventing Anna en het feit dat Sorokin is betaald voor haar levensverhaal. "Ik vind het fout om dit verhaal op deze manier te promoten en een narcistische sociopaat die veroordeeld crimineel is, te vieren", zei ze in Vanity Fair.

Kacy Duke, Rachel Williams, Anna Sorokin en Neffatari Davis, gespeeld door Laverne Cox, Katie Lowes, Julia Garner en Alexis Floyd in Inventing Anna. Kacy Duke, Rachel Williams, Anna Sorokin en Neffatari Davis, gespeeld door Laverne Cox, Katie Lowes, Julia Garner en Alexis Floyd in Inventing Anna. Foto: Netflix

Neffatari Davis

Neffatari Davis (gespeeld door Alexis Floyd), in de serie vooral Neff genoemd, werkte in een hotel waar Sorokin verbleef. De twee worden al snel vrienden als de oplichtster haar intrek in het hotel neemt. Net als in de serie is Neff in het echt ook een van de weinige mensen die Sorokin blijft verdedigen. Ze zegt dat Sorokin haar financieel en in haar carrière heeft geholpen, uit schuldgevoel voor de andere mensen die ze heeft opgelicht. Davis, die studeerde om filmmaker te worden, werd door producent Rhimes aangenomen als consultant op de set van Inventing Anna.

Kacy Duke

Personal trainer Kacy Duke (gespeeld door Laverne Cox) was enkele maanden de trainer van Sorokin. Net als in de serie reisde ze samen met Sorokin en Williams naar Marrakesh af, maar vertrok ze eerder wegens ziekte, waardoor ze de problemen met de creditcards miste. Duke steunde Williams tijdens de rechtszaak, maar geeft toe teleurgesteld te zijn dat Williams haar niet vertelde over de boek- en seriedeal die ze sloot. Duke, die nog steeds werkzaam is als personal trainer van beroemdheden, zegt tevreden te zijn met hoe Cox haar in de serie speelt.

Chase / Hunter Lee Soik

In Inventing Anna heeft Sorokin een relatie met techentrepreneur Chase (gespeeld door Saamer Usmani). Zijn personage zou zijn gebaseerd op Hunter Lee Soik, een techentrepreneur bekend in het TEDtalk-circuit die net als Chase in de serie een app rondom dromen ontwikkelde. Hoewel haar vriend in het artikel van Pressler slechts als 'futurist' wordt omschreven, is wel bekend dat hij na zijn relatie met Sorokin naar Dubai verhuisde, wat Soik ook deed. Soik heeft niet gereageerd op Inventing Anna of zijn relatie met Sorokin. Op zijn LinkedIn-pagina staat dat hij een bedrijf in Hongkong is begonnen.