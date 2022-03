De Franse politie heeft zeven arrestaties verricht in de zaak rondom de overval op de set van Netflix-serie Lupin. Van de zeven arrestanten zitten er drie nog vast, de andere vier zijn vrijgelaten maar blijven verdachten in de zaak, meldt de politie in Franse media.

Afgelopen maand werd de set in Parijs van de Franse serie opgeschrikt door een overval van zo'n twintig jongens en mannen. De verdachten zijn tussen de 13 en 21 jaar. Ze worden aangeklaagd wegens een gewapende overval, het deel uitmaken van een gang en het stelen van goederen. De autoriteiten zijn nog op zoek naar meer daders.

De daders maakten zo'n 300.000 euro aan apparatuur buit toen ze de set overdag bewapend bestormden en vuurwerk afstaken. Een deel van de gemaakte buit is inmiddels teruggevonden.

Hoewel een deel van de cast en crew, waaronder hoofdrolspeler Omar Sy, op het moment van de overval op de set aanwezig was, vielen er geen gewonden.

Lupin is een serie over een meester-inbreker die op zoek is naar gerechtigheid voor zijn vader. Er zijn tot nu toe twee reeksen van elk vijf afleveringen verschenen. Momenteel wordt er een nieuw seizoen van de serie opgenomen.

Lupin is niet de enige Netflix-serie waar overvallers een slag probeerden te slaan. Enkele dagen eerder werd ook de set van The Crown in het noorden van Engeland overvallen.