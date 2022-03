Pixar doet een scène van twee zoenende personages van hetzelfde geslacht toch in de film Lightyear. De zoen was in eerste instantie uit de film geknipt, maar werd teruggeplaatst na ophef over een wetsvoorstel in de staat Florida die de mogelijkheid om seksuele gerichtheid en genderidentiteit publiekelijk bespreekbaar te maken beperkt.

De zogenoemde 'Don't say gay'-wet verbiedt schoolklassen in Florida om over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te spreken. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door het Huis van Afgevaardigden in Florida.

Het wetsvoorstel zorgde voor flink wat ophef, ook omdat moederbedrijf Disney zich na het aannemen van de wet op de vlakte hield. In het verleden betuigde dit bedrijf wel steun aan de lhbtiq+-gemeenschap.

Later doorbrak het entertainmentbedrijf de stilte en meldde het dat het een donatie zou doen aan organisaties die de rechten van lhbtiq+'ers beschermen. Ook zei Disney politieke donaties in Florida te zullen staken.

Op 9 maart publiceerden medewerkers van Pixar echter een verklaring waarin Disney werd beschuldigd van het actief censureren van "openlijk homoseksuele affectie" in nieuwe films. Bovendien werd Disney door Pixar-personeel bekritiseerd om het niet veroordelen van de omstreden wet.

Volgens tijdschrift Variety heeft de gezamenlijke verklaring er echter wel voor gezorgd dat Pixar een eerder weggeknipte zoen tussen twee vrouwelijke personages in de nieuwe film Lightyear vorige week heeft teruggeplaatst. Het vakblad meldt wel dat de relatie tussen de vrouwen op zichzelf geen onderwerp van discussie was.