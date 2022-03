Televisieproducent Reinout Oerlemans is door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aangesteld als 'honorair consul' in de Amerikaanse miljoenenstad Los Angeles.

Oerlemans zal de vrijwilligersfunctie van honorair consul in Los Angeles vervullen. Die functie is te vergelijken met die van ambassadeur, maar dan voor een stad. Honorair consuls werken voor Buitenlandse Zaken op plekken waar Nederland geen ambassade heeft.

De voormalig acteur gaat in deze functie onder meer helpen in het bedrijfsleven. Ook biedt de honorair consul hulp aan Nederlanders in Los Angeles die in de problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld wanneer ze zijn vermist, in het ziekenhuis belanden of overlijden.

"Ik ben vereerd om de Nederlandse regering hier in Los Angeles te vertegenwoordigen en om Nederland, waar ik geboren ben, te verbinden met LA, de plek die ik mijn thuis noem", zegt Oerlemans. Hij kijkt ernaar uit om Nederlanders, bedrijven en culturele instellingen te ondersteunen.

Oerlemans kreeg landelijke bekendheid als acteur in de televisieserie Goede Tijden, Slechte Tijden, waar hij tussen 1990 en 1996 de rol van Arnie Alberts vertolkte. Later was hij te zien als presentator van diverse televisieprogramma's. Ook regisseerde en produceerde hij diverse films, waaronder Komt een vrouw bij de dokter en Nova Zembla.