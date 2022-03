Een rechter in de Amerikaanse staat Florida heeft ermee ingestemd elke openbaarmaking van foto's, video's of andere opnames die in verband kunnen worden gebracht met het onderzoek naar de dood van Bob Saget te verbieden.

Hiermee wordt het verzoek van Sagets familie ingewilligd, meldt The New York Post.

De 65-jarige acteur overleed op 9 januari aan hoofdletsel. De komiek had de avond ervoor nog een show gegeven in Jacksonville en werd een dag later dood aangetroffen in zijn hotelkamer in hotel Ritz-Carlton in Orlando. Er was geen sprake van een overdosis drugs; de acteur zou gevallen zijn en daardoor buiten bewustzijn zijn geraakt. Zijn hoofdletsel werd hem uiteindelijk fataal.

Sagets vrouw Kelly Rizzo en zijn drie dochters spanden een rechtszaak aan om documenten over zijn dood privé te houden. Dit deden ze nadat een verschillende kranten en websites om deze gegevens hadden gevraagd bij het Orange County Sheriff's Office en bij de lokale lijkschouwer.