Streamingdiensten hebben in 2021 ongeveer drie keer meer aan films verdiend dan bioscopen, blijkt uit een rapport van de brancheorganisatie Motion Picture Association (MPA). Vóór de pandemie waren de inkomsten ruwweg hetzelfde.

In 2021 was de digitale markt goed voor 72 procent van de gecombineerde bioscoop- en thuismarkt, staat in het jaarlijkse MPA-rapport over amusement in theaters en thuis.

Het aantal abonnementen op streamingdiensten steeg vorig jaar wereldwijd tot 1,3 miljard, 14 procent meer dan in 2020. Veel mensen kozen voor digitaal entertainment toen de pandemie bioscoopbezoek onmogelijk maakte.

De wereldwijde opbrengst van bioscoopkaartjes lag in 2021 bijna twee keer zo hoog als in 2020, het eerste jaar van de pandemie. Toch was de omzet van de bioscopen met 21,3 miljard dollar ongeveer de helft van de omzet vóór de komst van het coronavirus.