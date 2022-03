Terwijl de Netflix-serie Inventing Anna al een maand lang tot de best bekeken titels op de streamingdienst behoort, gaat het de Anna op wie de serie is gebaseerd, minder voor de wind. De Russische Anna Sorokin, die zich voordeed als de rijke Duitse erfgename Anna Delvey, wordt na een gevangenisstraf nu al ruim een jaar vastgehouden in een detentiecentrum voor illegale immigranten.

Twee van de Netflix-titels over fraude en oplichterij waren afgelopen maand onderwerp van gesprek. Na de veelbesproken documentaire The Tinder Swindler, die over een Israëlische crimineel gaat die via Tinder op vrouwen joeg die hij vervolgens voor duizenden euro's oplichtte, kwam ruim een week later de serie Inventing Anna uit.

Inventing Anna is een dramaserie gebaseerd op het verhaal van Sorokin, waar Netflix haar 320.000 dollar (250.000 euro) voor betaalde, met Julia Garner in de titelrol. Het verhaal volgt een journalist die een artikel schrijft over Sorokin, die zich in de rijkste kringen van New York voordeed als Anna Delvey, een zogenaamde Duitse erfgename met 60 miljoen dollar op haar naam.

Sorokin bluft zich een weg naar feestjes tussen de socialites van New York, luxe vakanties en is een kleine stap verwijderd van het opzetten van haar eigen exclusieve kunstclub, de Anna Delvey Foundation, in een miljoenenpand. Ze verblijft soms maandenlang in luxe hotels, waar ze lang niet altijd de rekeningen betaalt.

Ze loopt uiteindelijk tegen de lamp en wordt in 2017 gearresteerd op verdenking van het afhandig maken van zo'n 275.000 dollar bij financiële instellingen, banken, hotels en zelfs vrienden. Delvey zit vast tot haar zaak in 2019 voorkomt. Ze wordt dan veroordeeld tot een celstraf van vier tot twaalf jaar.

Anna Sorokin kort na haar vrijlating in New York in februari 2021. Anna Sorokin kort na haar vrijlating in New York in februari 2021. Foto: BrunoPress

Angst voor vergelding

Ook achter de tralies is Sorokin nog bezig met het genereren van een inkomen. Na een artikel over haar in New York Magazine (waarvan de totstandkoming ook wordt getoond in Inventing Anna) wordt ze benaderd door Netflix over de rechten op haar levensverhaal. Sorokin ontvangt 320.000 dollar van de streamingdienst, maar wordt door de procureur-generaal in New York gedwongen dit geld te gebruiken om haar schulden af te betalen aan de personen en instanties die ze door de jaren heen financieel heeft benadeeld.

Sorokin wordt in februari 2021 vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag, maar wel voorwaardelijk. Zo moet ze zich geregeld melden bij een officier die haar leven na de vrijlating in de gaten houdt. Ze neemt weer haar intrek in een hotel in New York en laat zich volgen door een filmploeg die haar leven moet documenteren.

Ze kan niet lang van haar vrijheid genieten. Slechts zes weken na haar vrijlating wordt ze wederom opgepakt, ditmaal omdat haar visum is verlopen. Sorokin is op dat moment dus illegaal in de Verenigde Staten en wordt in een detentiecentrum voor illegale immigranten geplaatst.

Een jaar later zit ze daar nog. Sorokin zou terug naar Duitsland worden gedeporteerd, maar verzet zich hier hevig tegen. Uit rechtbankpapieren blijkt dat ze beweert niet veilig te zijn in Duitsland, waar haar familie op haar zestiende heen verhuisde. Sorokin en haar familie zouden zijn bedreigd en ze is bang voor vergelding, omdat ze Duitsland zou hebben beschaamd met haar misdaden.

Deze poging om haar verblijf in de Verenigde Staten te verlengen is afgewezen, waartegen Sorokin weer in beroep gaat en de zaak zich blijft voortslepen. Ondanks meerdere verzoeken van haar advocaat mag ze het vervolg van de zaak niet in vrijheid afwachten, omdat een immigratierechter oordeelde dat het risico te groot is dat ze weer in haar oude, frauduleuze patronen zou vervallen.

Volgens de Duitse krant Der Spiegel heeft Sorokin haar zaak verloren en wordt ze binnenkort naar Duitsland gevlogen, maar de Amerikaanse immigratiedienst kan dat niet bevestigen. Mocht ze inderdaad naar Duitsland gedeporteerd worden, is het aannemelijk dat ze daar in vrijheid zal leven. In het land waarvan ze ooit beweerde dat haar rijke familie er vandaan komt, zijn er namelijk voor zover bekend geen aanklachten tegen haar.