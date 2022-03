Marilyn Manson wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en inmiddels lopen er diverse rechtszaken over en weer. De verhalen van de vermeende slachtoffers zijn gebundeld in een documentaire van HBO Max, die dinsdag uitkomt. Maker van de documentaire is actrice Evan Rachel Wood, die een relatie met de 53-jarige zanger had en een van zijn slachtoffers zegt te zijn. NU.nl zet op een rij wat er rond de rockster speelt.

De bal rondom het misbruik van Marilyn Manson begint te rollen als actrice Evan Rachel Wood begin dit jaar bevestigt dat Manson de man is die haar heeft misbruikt. In 2018 getuigde de actrice, bekend uit onder andere Westworld, voor het Amerikaanse Congres om het belang van bescherming voor slachtoffers van seksueel misbruik te benoemen. Ze sprak toen over jarenlang misbruik in een persoonlijke relatie, maar noemde Manson niet bij naam.

"Hij heeft me klaargestoomd toen ik nog een tiener was en heeft me jarenlang verschrikkelijk misbruikt. Ik ben door hem gemanipuleerd en totaal gehersenspoeld", schrijft de 34-jarige Wood in februari vorig jaar op Instagram over de man met wie ze tussen 2007 en 2010 een relatie had. "Ik ben hier om een gevaarlijke man te exposen, voor hij nog meer levens verpest."

Tegelijk met Wood spreken nog vier vrouwen over misbruik door Manson. De artiest reageert direct en zegt dat zijn relaties altijd met wederzijdse instemming zijn geweest. Toch zeggen zijn manager en platenmaatschappij de samenwerking op en raakt hij filmrollen kwijt.

De documentaire van Wood zou Brian Hugh Warner, zoals Manson echt heet, in een kwaad daglicht stellen en dus besluit de zanger in maart van dit jaar om zijn ex-vriendin aan te klagen. Volgens de advocaten van Manson had Wood veel eerder melding moeten doen van het vermeende misbruik en zijn de beschuldigingen niet gegrond.

Game of Thrones-actrice Esmé Bianco klaagt Manson in 2021 aan wegens onder meer marteling en verkrachting. Bianco leerde Manson in 2009 kennen toen ze in een videoclip van hem speelde. Ze stelt in de jaren dat ze elkaar zagen gedwongen te zijn om drugs en alcohol te gebruiken en seksuele handelingen te verrichten. Ook zou ze door de artiest zijn geëlektrocuteerd. Manson ontkent de beschuldigingen via zijn advocaat en zegt deze aan te willen vechten.

Na de twee actrices doet ook Mansons voormalige assistent Ashley Walters haar verhaal. Ze dient een aanklacht tegen de artiest in wegens aanranding, mishandeling en intimidatie. Manson zou haar hebben gedwongen soms 48 uur achter elkaar te werken en haar hebben 'aangeboden' aan vrienden.

In mei klaagt een ex-vriendin van Manson, die anoniem wil blijven, hem aan. De vrouw zegt dat Manson haar heeft verkracht en met de dood bedreigd toen ze naar zijn huis ging om zijn sleutel terug te brengen. Ook vertelt ze dat de artiest haar een video liet zien waarin hij een fan zou mishandelen en bedreigen. Een bron dicht bij de artiest zegt dat de video een in scène gezette korte film is die uiteindelijk nooit is uitgebracht.

Model Ashley Morgan Smithline is de vierde vrouw die Manson voor de rechter wil dagen. Ze werd door de artiest uitgenodigd voor de casting voor een film en trok al snel bij hem in. Ze zegt na enkele dagen vastgebonden wakker te zijn geworden waarna hij haar misbruikte. Daarbij raakte het model gewond. Een woordvoerder van Manson zegt dat er niets van het verhaal klopt en dat de relatie - "als je het al een relatie kan noemen" - slechts een week duurde.

Aan Rolling Stone vertelt Smithline over een "stoutemeidenkamer" die Manson in zijn huis had. De geluidsdichte ruimte werd volgens haar gebruikt om vrouwen te straffen. Diverse andere vrouwen en oud-medewerkers van de zanger bevestigen het bestaan van de kamer.

Manson blijft ontkennen, ook in officiële rechtbankdocumenten. In juli 2021 schrijft hij aan de rechter dat de vrouwen liegen en dat ze dit samen hebben bekokstoofd om hem kapot te maken. "De aanklagers liegen en willen misbruik maken van de #metoo-beweging. Ze hebben maandenlang samengewerkt om hun leugens op elkaar af te stemmen."

Naast de verschillende aanklachten van seksueel misbruik, wordt Manson ook verdacht van het mishandelen van een cameravrouw tijdens een concert. Tijdens de show in augustus 2019 zou de muzikant op de cameravrouw hebben gespuugd en haar met snot hebben geraakt. De vrouw in kwestie heeft Manson nu aangeklaagd, maar de zanger ontkent via zijn advocaat dat het incident heeft plaatsgevonden.