Nadat Jane Campion al de BAFTA's voor beste film en beste regisseur voor haar film The Power of The Dog had gewonnen, won de Nieuw-Zeelandse regisseur ook de Critics Choice Awards in deze categorieën.

In totaal sleepte de film vier awards in de wacht. Daarmee had Campion een bijzonder succesvol weekend. Naast de Critics Choice Awards en BAFTA's won ze ook een prijs bij de uitreiking van de Directors Guild of America Awards.

Bij de televisieseries kregen opnieuw Succession en Ted Lasso de meeste beeldjes uitgereikt. Beide series vielen ook al in de prijzen tijdens de uitreiking van de Emmy Awards en Golden Globes.

Succession werd gekroond tot beste dramaserie en acteurs Kieran Culkin en Sarah Snook werden beloond met prijzen voor de beste ondersteunde acteur en actrice in een dramaserie. Ted Lasso kreeg de prijs voor beste comedy, waar bedenker en acteur Jason Sudeikis tot beste acteur werd verkozen. Zijn collega's Hannah Waddingham en Brett Goldstein kregen awards voor de beste ondersteunende acteur en actrice in een comedyserie.

Ook Will Smith, Jessica Chastain, Kate Winslet, Jennifer Coolidge en Billie Eilish verzilverden hun nominaties. Smith won zondag als beste acteur in een hoofdrol zowel een BAFTA als een Critics Choice Award. Smith kreeg deze prijzen voor zijn rol als Richard Williams, de vader van tennissters Venus en Serena, in de film King Richard.

De Nederlandse actrice Katja Herbers was genomineerd in de categorie beste actrice in een dramaserie voor haar rol in de serie Evil, maar zag die prijs naar Melanie Lynskey gaan, die in de serie Yellowjackets speelt.