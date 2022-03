De British Academy Film Awards werden zondagavond uitgereikt. De western The Power of the Dog werd verkozen tot beste film en regisseur Jane Campion won de prijs voor beste regie. De film Dune won in vijf categorieën en sleepte daarmee de meeste prijzen in de wacht.

Vorig jaar werden de BAFTA's voor een groot deel online gehouden vanwege de coronacrisis. Dit jaar was dat echter niet nodig en werden de prijzen uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Actrice en comédienne Rebel Wilson presenteerde de avond.

De grote winnaar dit jaar was The Power of the Dog. De western speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw en gaat over een dominante Amerikaanse rancher die zijn broer, diens vrouw en haar tienerzoon intimideert. Hij blijkt dit echter te doen om zijn eigen diepere gevoelens te negeren.

De hoofdrollen worden gespeeld door Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee. Alle vier de acteurs zijn genomineerd voor een Oscar.

The Power of the Dog won de BAFTA voor beste film en regisseur Jane Campion won de prijs voor beste regie. Bij de uitreiking van de Directors Guild of America Awards een dag eerder won Campion ook al in de categorie beste regie voor The Power of the Dog.

Dune won meeste prijzen

De sciencefictionfilm Dune won in de categorieën Cinematography, Production Design, Original Score, Sound en Special Visual Effects. Na Dune vielen de western The Power of the Dog, de musicalfilm West Side Story en CODA met elk twee BAFTA's het meest in de prijzen.

CODA-acteur Troy Kotsur won een BAFTA in de categorie beste acteur in een bijrol. Hij is daarmee de eerste dove BAFTA-winnaar in een hoofdcategorie ooit.

Joanna Scanlan beste actrice, Will Smith beste acteur

De overige acteerprijzen gingen dit jaar naar Joanna Scanlan en Will Smith, in de categorieën beste actrice en acteur in een hoofdrol. Verder kreeg de dramafilm Belfast een BAFTA in de categorie Outstanding British Film, heeft de film Licorice Pizza gewonnen in de categorie Original Screenplay en kreeg actrice Lashana Lynch de publieksprijs, de EE Rising Star Award.