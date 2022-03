De Oscarwinnende acteur William Hurt is zondag op 71-jarige leeftijd overleden, meldt website Deadline. Hurt is bekend van rollen in films als Kiss of the Spider Woman en Broadcast News. De acteur onthulde in 2018 dat hij aan terminale prostaatkanker leed, die was uitgezaaid naar zijn botten. Volgende week zou hij 72 zijn geworden.

"Het is met grote droefheid dat de familie Hurt rouwt om het overlijden van William Hurt, geliefd vader en Oscarwinnend acteur", liet zijn zoon Will in een verklaring aan Deadline weten. "Hij stierf vredig, te midden van familie."

Hurt was een van de meest gevierde acteurs van de jaren tachtig. Hij won een Oscar in de categorie 'Beste acteur' voor zijn rol van een homoseksuele man die in Brazilië een cel deelt met een politieke gevangene in de film Kiss of the Spider Woman uit 1985. Ook werd hij genomineerd voor zijn rollen in Broadcast News (1987), een satire over de nieuwsindustrie, en in Children of a Lesser God (1986), een romantisch drama dat zich afspeelt in een school voor doven.