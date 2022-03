Troy Kotsur is de eerste dove acteur die een BAFTA wint in een van de hoofdcategorieën. Kotsur kreeg de prestigieuze Britse filmprijs in de categorie beste acteur in een bijrol. Overige acteerprijzen gingen naar Will Smith en Joanna Scanlon, in de categorie beste acteur en actrice in een hoofdrol. Ariana DeBose won in de categorie beste actrice in een bijrol. De BAFTA's zijn zondagavond uitgereikt in de Royal Albert Hall in London.

Kotsur nam de prijs in ontvangst voor zijn rol in de film CODA. Daarin speelt de Amerikaanse acteur Frank Rossi, de dove vader van het personage Ruby Rossi. Zij is het enige lid van de familie dat wel kan horen. Omdat verschillende hoofdrollen in de film door dove acteurs worden gespeeld, wordt deze film volgens sommige media gezien als baanbrekend. Kotsur zei kort geleden nog tegen The Guardian dat hij merkt dat het nog steeds moeilijk is voor dove acteurs om door te breken.

Will Smith kreeg de prijs voor zijn rol in de film King Richard. Smith speelde hierin William Richards, de vader en coach van toptennissers Venus en Serena Williams. De acteur was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Scanlon kreeg de prijs voor haar rol in de dramafilm After Love. Daarin speelde de actrice Mary Hussain, die na het overlijden van haar man achter een geheim van hem komt.

DeBose nam de BAFTA voor haar rol in West Side Story met tranen in ontvangst. Deze film is gebaseerd op de gelijknamige Broadwaymusical. De uitreiking werd dit jaar gepresenteerd door comedian en actrice Rebel Wilson.