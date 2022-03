Regisseur Jane Campion heeft zaterdag geschiedenis geschreven bij de uitreiking van de Directors Guild of America Awards. Voor het eerst won een vrouw voor het tweede jaar op rij de belangrijkste prijs van de avond.

De 67-jarige Nieuw-Zeelandse won met haar film The Power of the Dog de prijs voor beste regie. Ze is na Chloé Zhao (Nomadland, 2021) en Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2010) pas de derde vrouw die de award heeft gewonnen.

The Power of the Dog speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw en gaat over een dominante Amerikaanse rancher die zijn broer, diens vrouw en haar tienerzoon intimideert. Hij blijkt dit echter te doen om zijn eigen diepere gevoelens te negeren.

De hoofdrollen worden gespeeld door Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee. Alle vier de acteurs zijn genomineerd voor een Oscar.

DGA Awards zijn een goede graadmeter voor de Oscars

De DGA Awards zijn een belangrijke graadmeter voor de Oscars, die later deze maand uitgereikt worden. Bijna altijd wint degene die de prijs voor beste regie heeft gekregen in dezelfde categorie bij de Oscars.

De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld is op 27 maart. Do Not Hesitate, de Nederlandse inzending voor de beste buitenlandse film, viel in de voorrondes af.