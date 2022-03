De première van een documentaire van en over Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren in Koninklijk Theater Tuschinski gaat maandag niet door, zo meldt Pathé op Twitter. De bioscoop vindt dat dit niet past na alle opmerkingen van de partij over de Holocaust.

Bezoekers en medewerkers hebben de bioscoopketen erop gewezen "dat er verschillende uitlatingen over de Holocaust zijn gedaan die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren". Dat past niet bij de nagedachtenis van oprichter Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, aldus Pathé.

De bioscoopketen zegt de documentaire GIDEON niet voorafgaand aan het verhuren van de zaal te hebben kunnen zien. Achteraf gezien heeft Pathé naar eigen zeggen "onvoldoende doorgevraagd over de inhoud van de documentaire". Het bedrijf heeft de organisator van het evenement verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie.

Abraham Tuschinski was een Pools-Nederlandse ondernemer die in 1921 het majestueuze gebouw opende. De bioscoop, die onlangs het predicaat 'Koninklijk' kreeg, geldt als een van de oudste en mooiste filmtheaters ter wereld.

Rechter veroordeelde Baudet voor uitspraken over Holocaust

De nazi's namen direct na de inval in Nederland in 1940 de leiding over van de Joodse ondernemer en zijn twee partners. Zij werden alle drie in 1942 opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen waar ze werden vermoord.

Forum voor Democratie vergelijkt doorlopend de coronamaatregelen met de Jodenvervolging door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechter heeft Forum-leider Baudet hier ook voor veroordeeld.