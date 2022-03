De wapenexpert die werkzaam was op de filmset van Rust zegt dat zij niet was opgeroepen om het wapen waarmee cameravrouw Halyna Hutchins werd doodgeschoten, vooraf te inspecteren. Volgens Hannah Gutierrez-Reed was dat wel het protocol, staat volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN in een verklaring van de advocaten van de wapenexpert.

Volgens de verdediging van Gutierrez-Reed hadden acteur Alec Baldwin en de andere acteurs en crewleden "de taak en de verantwoordelijkheid om Hannah op te roepen voor een inspectie van het wapen en voor een veiligheidsinstructie" voordat er een scène mee mocht worden uitgevoerd. "Hannah was niet gevraagd naar de kerk waar de repetitie van de scène met het wapen plaatsvond te komen, wat wel hadden moeten gebeuren", is te lezen in de verklaring.

"Meneer Baldwin wist dat hij onder geen enkele omstandigheid een vuurwapen op crewleden mocht richten en dat hij de taak had om hun veiligheid te waarborgen", aldus de advocaten van Gutierrez-Reed.

In oktober schoot Baldwin per ongeluk Hutchins dood. De 63-jarige acteur vuurde op de set van Rust een wapen af dat bedoeld was als rekwisiet. Het was niet de bedoeling dat het pistool geladen was en de acteur was hiervan ook niet op de hoogte.

Het onderzoek naar het incident loopt nog steeds. Zo wordt de betrokkenheid van Gutierrez-Reed en andere crewleden onderzocht. De advocaat van Baldwin heeft vrijdag bij de rechtbank documenten ingediend waarin staat dat de acteur niet financieel verantwoordelijk gehouden mag worden omdat hij ervan overtuigd was dat het wapen ongeladen was.