SBS-presentator Jan Versteegh is binnenkort te zien in zijn eerste hoofdrol in een bioscoopfilm. Hij speelt een van de schurken in de nieuwe sinterklaasfilm Gespuis in de Speelgoedkluis, heeft distributeur Just Entertainment donderdag bekendgemaakt.

De opnames van de film zijn deze week van start gegaan. Versteegh speelt Mats, die met zijn tweelingbroer Peer (gespeeld door Richard Groenendijk) de sleutelring die toegang geeft tot de speelgoedkluis van Sinterklaas wil ontvreemden. Hierdoor dreigt het Sinterklaasfeest niet door te gaan.

Andere grote rollen in de familiefilm zijn weggelegd voor Robert ten Brink en Chris Tates.

Versteegh had eerder een klein rolletje in de romantische comedy Gek van Oranje, maar dit is zijn eerste hoofdrol. "Ik hoop dat mijn dochters nog geloven na deze film", zegt de SBS-presentator, bekend van programma's als Lingo. "In hun vader bedoel ik dan. Ik ben er apetrots op dat ze me naast Sinterklaas zien schitteren."