Een paar maanden geleden hadden de meeste mensen nog nooit van de serie Servant of the People gehoord, maar de zenders staan inmiddels in de rij om de uitzendrechten te bemachtigen. Dit alles vanwege hoofdrolspeler Volodymyr Zelensky (44), de president van Oekraïne, die in de serie al de leider van het land speelde. Voor zijn politieke carrière überhaupt begon, was Zelensky dankzij zijn televisiecarrière al een van de bekendste namen in zijn thuisland.

"Vandaag deel ik deze langverwachte woorden, die ik uitspreek met trots. Eindelijk is Oekraïne verenigd. Dit is onze overwinning."

Het zijn de slotzinnen van de serie Servant of the People (originele titel Sluha Narodu), een satirische comedyserie die door de actuele gebeurtenissen veel aandacht krijgt. Hoofdrolspeler Zelensky is dan nog geen president van Oekraïne, maar desalniettemin wereldberoemd in eigen land.

Hij timmert op dat moment al een tijd aan de weg in de entertainmentwereld. Als tiener zet hij zijn eerste stappen op het podium. Hij sluit zich aan bij een toneelvereniging en richt met vrienden het comedygezelschap Kvartal 95 (wijk 95, waar ze opgroeiden) op, terwijl hij ondertussen zijn rechtendiploma haalt op de universiteit.

In 1997 doet hij met zijn club mee aan een comedytalentenjacht op televisie. In de show, die qua sfeer sterk doet denken aan een sketchshow als Saturday Night Live, laat Zelensky zijn comedytalent zien. Niet zonder succes, want ze halen de finale en de toekomstige president en zijn vrienden blijven tot 2003 een vaste waarde in het programma.

Volodymyr Zelensky won in 2006 de Oekraïense versie van Dancing with the Stars. Foto: British Broadcasting Corporation

Winnaar van Dancing with the Stars

Het comedygezelschap geniet grote populariteit en in 2003 beginnen ze samen een televisieproductiebedrijf, waarbij Zelensky aantreedt als artistiek directeur. Dat blijft hij tot 2011, als hij begint als hoofdproducent bij de Oekraïense televisiezender InterTV. Hij groeit zo uit tot een van de grotere en bekendere namen in het Oekraïense medialandschap.

Ook vóór de schermen blijft hij zijn opwachting maken. In 2006 doet hij mee aan de Oekraïense versie van Dancing with the Stars, die hij samen met zijn danspartner wint.

De filmwereld lonkt intussen ook. Dankzij Zelensky's populariteit als komiek bemachtigt hij een rol in de romantische comedy No Love in the City, die ook nog twee vervolgen krijgt. Zijn film-cv bevat nog meer soortgelijke luchtige liefdesfilms, waarmee de acteur in zijn thuisland een soort Hugh Grant-status krijgt. Hij spreekt ook stemmen in, waaronder die van Paddington in de twee liveactionfilms die over het beroemde beertje zijn gemaakt.

132 Bekijk de trailer van Servant of the People

Rol is voorproefje van echte toekomst

Maar zijn meest gelauwerde rol is die in Servant of the People, geproduceerd door zijn eigen bedrijf. Hierin speelt Zelensky een geschiedenisleraar die tijdens zijn les een razend betoog over corruptie houdt. Zonder dat hij het weet, worden zijn felle woorden opgenomen en online gedeeld, waarna ze viral gaan.

De beelden leiden tot een opmars in de politiek van zijn personage Vasiliy Goloborodko - en uiteindelijk zelfs tot het presidentschap. De show, uitgezonden van 2015 tot 2019, wordt een enorme hit en Zelensky's rol is onbewust een voorproefje van zijn toekomst als president.

Zijn in 2018 opgerichte politieke partij wordt zelfs vernoemd naar de hitserie en vrienden uit zijn comedygezelschap krijgen ook een functie bij Sluha Narodu. Zelensky had waarschijnlijk nooit kunnen voorzien dat zijn roemrijke carrière als acteur en komiek ook buiten de landsgrenzen zo bekend zou worden, al had niemand de oorzaak daarvan gewenst.

Vijftien bedrijven hebben de serie inmiddels aangekocht en nog eens twintig zenders en streamingdiensten zijn in onderhandeling over de uitzendrechten. Voor zover bekend zijn er (nog) geen Nederlandse partijen bij betrokken.