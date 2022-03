De psychologische thrillerreeks Nemesis is de eerste originele Nederlandse dramaserie van het internationale streamingplatform Disney+. De achtdelige serie gaat naar verwachting in het najaar van 2023 in première.

Nemesis is gebaseerd op het gelijknamige boek van Simon de Waal en gaat over een officier van justitie, die na de moord op een kroongetuige besluit met een eigen onderzoeksteam de internationale misdaad te gaan onderzoeken.

De serie wordt geproduceerd door Pupkin met Willem Bosch en Pieter Kuijpers als showrunners. Zij maakten eerder succesvolle series en films als Van God Los, The Spectacular en Riphagen. Wie de hoofdrollen in de nieuwe serie gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt.