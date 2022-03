The Batman is de negende film over de superheld sinds de eeuwwisseling en Robert Pattinson is de vijfde acteur die in de huid van Bruce Wayne kruipt. Nederlandse recensenten zijn niet allemaal enthousiast over de film van Matt Reeves, en ook de hoofdrolspeler zorgt voor gemengde reacties.

AD - 3 sterren

"Om maar met Pattinson te beginnen: het vleermuispak zit hem als gegoten, zijn stem staat gelukkig niet op standje 'Christian Bale' (zijn Batman klonk als iemand die te veel filmtrailers had ingesproken) en zijn sfinxachtige ogen maken hem een meer dan geschikte kandidaat voor deze specifieke interpretatie van de oorspronkelijke DC Comics (hij werd voor het eerst getekend in 1939)."

"Onder regie van Matt Reeves ziet Gotham City er zeldzaam gelikt uit. Maar toch. The Riddler is natuurlijk ook gewoon een variant op The Joker (vooral onvergetelijk gespeeld door wijlen Heath Ledger), Zoë Kravitz is als Catwoman niet veel anders dan Anne Hathaway haar neerzette in The Dark Knight Rises en Batman zelf is en blijft de moraalridder in nood. Een speelduur van drie uur is echt te lang, zeker voor een beetje filmkijker die al meer dan één Batman-variant vers in het geheugen heeft zitten."

Het Parool - geeft geen sterren

"Matt Reeves' The Batman is geen klassieke origin story, maar rammelt wel aan het achtergrondverhaal van Batman en het trauma dat daar ligt. Dat verhaal ligt in grote lijnen vast, maar biedt ruimte om eigen accenten te leggen en daarvan maakt Reeves dankbaar gebruik. Dat doet hij met een film die weliswaar spectaculaire actiescènes kent, maar qua genre vooral een detectiveverhaal is dat affiniteit vertoont met neonoirs uit de jaren zeventig. Maar voor een film met een zich in raadselen hullende antagonist is de plot teleurstellend rechtlijnig. Het scenario van Reeves en Peter Craig laat de kijker nauwelijks gissen, alles wordt vrijwel meteen uitgelegd en geduid."

de Volkskrant - 4 sterren

"De fans zullen dus weer toestromen, maar is de film het waard? Het korte antwoord is ja. Regisseur en scenarioschrijver Matt Reeves maakte een bloedserieus, stijlvol, in realisme geankerd drama dat tussen het overschot aan superheldenfilms toch weer een eigen pad weet uit te beitelen. Reeves' visie ligt nog het dichtst bij die van Nolan, die de superheldenfilm rond 2005 van zijn onschuldige imago ontdeed, zonder de zelfspot van latere Marvel-films."

"De acteurs zijn degelijk, Pattinson voorop, al krijgt hij niet heel veel kans zijn Batman van kleur te voorzien. Dat ligt vooral aan de beperkingen van het pak. Pas als de helm afgaat, wordt duidelijk waar Pattinson de accenten legt. Een kwetsbare, jong ogende held is hij dan, worstelend met de erfenis van zijn familie."

De Telegraaf - 3 sterren

"In een nogal humorloze film die ook letterlijk het lichtknopje niet lijkt te hebben kunnen vinden, is Robert Pattinson misschien wel de zwakste schakel. De emotionele staat van miljonairszoon Bruce Wayne weet hij nog wel over te brengen, met broeierige blikken vanachter z'n afhangende haarlok. Ook de chemie met Kravitz klopt prima. Alleen is zijn optreden als Waynes gemaskerde alter ego, een ijzersterke geweldenaar die links en rechts tegenstanders door de lucht laat vliegen, een stuk minder geloofwaardig."

NRC - 3 sterren

"Matt Reeves bewijst echt zijn aanzienlijke talent door dit uitgekauwde materiaal op te frissen. Met een looptijd van drie uur verveelt The Batman geen moment. Toch is zijn 'terug naar Gotham'-aanpak niet zonder risico. In de glorietijd van Marvel heeft zich de volgende superheldenlogica ontwikkeld: 'menselijke' superhelden op straatniveau zijn er voor tv-series, blockbusterfilms gaan over halfgoden die planetaire, zo niet kosmische dreigingen het hoofd bieden. Is deze Batman niet meer iets voor Warner Bros' streamingdienst HBO Max? Capituleert Warner met deze film voor Marvel als het gaat om mondiale miljardenrecettes?"

"Die vraag wordt spoedig beantwoord, maar hoe dan ook is deze Batman een groeidiamantje. In de finale van The Batman komt Bruce Wayne tot het inzicht dat kruimelwerk niet langer volstaat. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en legt de hoeksteen van zijn eigen mythe in Gotham City. Dat legt een solide basis om de zaken wat grootschaliger aan te pakken in de vervolgdelen."

