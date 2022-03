Na de overval van vorige week op de set van Netflix-serie The Crown is een dag later ook bij de serie Lupin een flinke buit gemaakt door overvallers. Netflix bevestigt woensdag aan Variety dat er een overval heeft plaatsgevonden bij de Franse serie en persbureau AFP meldt dat er voor 300.000 euro aan apparatuur is buitgemaakt.

Afgelopen vrijdag trad een groep van zo'n twintig gemaskerde mensen binnen op de set in Nanterre, even buiten Parijs. De groep gooide vuurwerk en stortte zich vervolgens op de apparatuur die op de set werd gebruikt.

Netflix laat weten dat de cast en crew in veiligheid waren gebracht en dat er geen gewonden zijn gevallen. De autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de overval.

Maandag werden de opnames van de derde reeks van Lupin - over een galante dief (gespeeld door Omar Sy) die zijn vader wil wreken - weer hervat. De eerste tien afleveringen werden vorig jaar in twee delen uitgebracht.

Een dag voor de overval op de set van Lupin was ook een andere Netflix-hit slachtoffer van diefstal. Op 24 februari werd er op de set van The Crown voor bijna 180.000 euro aan rekwisieten gestolen.