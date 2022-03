De Amerikaanse acteur en filmmaker Sean Penn en twee collega's hebben Oekraïne verlaten zoals veel vluchtelingen uit het belaagde land: te voet en met alleen de meest noodzakelijke bagage, meldt de Huffington Post.

De filmmaker en zijn collega's lieten hun auto maandag achter aan de kant van de weg en liepen kilometers naar de Poolse grens. Penn deelde op Twitter een foto van een lange rij auto's.

"Bijna alle auto's op deze foto vervoeren alleen vrouwen & kinderen, de meeste zonder enig teken van bagage, en een auto hun enige bezit van waarde", schreef Penn.

Penn had ontmoetingen met de vicepremier, journalisten en militairen en werd voor zijn werk geprezen door de Oekraïense president.

"Sean Penn toont de moed die vele anderen, vooral westerse politici ontberen", schreef het kantoor van Volodymyr Zelenskyy op Facebook.

"De regisseur is speciaal naar Kiev gekomen om alle gebeurtenissen die momenteel in Oekraïne plaatsvinden vast te leggen en de wereld de waarheid te vertellen over de invasie van Rusland in ons land."

Op 24 februari was de acteur en regisseur bij de persbriefing die Zelensky hield op zijn kantoor in Kiev, zoals te zien op de foto.

Penn was eind november ook in Oekraïne om te werken aan het project, dat wordt geproduceerd door Vice Studios. Hij is in de loop der jaren betrokken geweest bij meerdere internationale humanitaire en vredesinitiatieven.