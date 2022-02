Jelka van Houten en Henry van Loon, die een relatie en samen een kind hebben, spelen in een nieuwe serie een stel dat net een kind heeft gekregen. De BNNVARA-serie Tropenjaren, die vanaf begin april te zien is, draait om de veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt.

"De scènes die we draaiden, zaten dicht bij de werkelijkheid", zegt Van Houten. "Soms merkten we dat we een scène thuis per ongeluk nog eens dunnetjes overdeden, superherkenbaar."

Van Loon vond het fantastisch om samen met Van Houten te spelen. "Je bent helemaal op elkaar ingespeeld. De draaidagen werden gek genoeg de dagen waarop wij wat tijd voor elkaar hadden. We hebben enorm veel gelachen." De twee waren eerder al samen te zien in de comedyserie Niks te Melden.

Naast Van Houten en Van Loon zijn onder anderen Eric van Sauers, Eva Crutzen, Dunya Khayame en Anna Drijver in de tiendelige serie te zien. De eerste aflevering wordt op zondag 3 april om 20.35 uur uitgezonden.

Van Houten en Van Loon zijn sinds 2018 samen. In november 2020 kregen ze hun dochter Bonnie.