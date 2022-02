Paul Verhoevens film Benedetta is vrijdagavond niet in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de César Awards, de belangrijkste filmprijzen in Frankrijk.

Hoofdrolspeelster Virginie Efira maakte kans op een prijs voor haar hoofdrol als lesbische non in de middeleeuwen, maar zag die naar actrice Valerie Lemercier gaan vanwege haar rol in Aline. Benedetta was verder niet genomineerd.

Benedetta vertelt het verhaal van de lesbische non Benedetta Carlini, die in de zeventiende eeuw door de kerkleiding werd berecht en werd verbrand op een brandstapel. De film leidde tot verontwaardiging binnen de katholieke gemeenschap. In september 2021 gingen demonstranten in New York de straat op omdat ze vonden dat Verhoeven zich met Benedetta schuldig maakte aan godslastering.

De grote winnaars van de 47e César Awards waren Illusions Perdus en Annette. Illusions Perdus van regisseur Xavier Giannoli won zeven prijzen, waaronder de belangrijkste: die voor de beste film. Annette van regisseur Leos Carax werd bekroond met vijf prijzen. Carax won bovendien het beeldje voor de beste regisseur.

The Father, waarin Anthony Hopkins de hoofdrol speelt, werd gekroond tot de beste buitenlandse film. Vorig jaar mocht Hopkins zijn tweede Oscar in ontvangst nemen dankzij zijn rol in die film.