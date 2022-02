Nationale en internationale voetbalsterren werken mee aan een documentaire over de huidige Nederlandse bondscoach Louis van Gaal. Louis; de totale mens achter een ongekend voetbalfenomeen draait vanaf april in de bioscopen.

Onder anderen Wayne Rooney, Luís Figo, Xavi en Arjen Robben verschijnen in de documentaire. Figo haalt herinneringen op aan de tijd bij FC Barcelona; Rooney, die Van Gaal als manager had bij Manchester United, kijkt eveneens terug. Robben was voor Van Gaal belangrijk tijdens het WK van 2014 en praat daarover in de documentaire.



Van de huidige lichting voetballers van het Nederlands elftal onder Van Gaal is Virgil van Dijk te zien. Met Edgar Davids en Ronald en Frank de Boer blikt Van Gaal terug op hun gezamenlijke tijd bij Ajax.

In de documentaire schetst filmmaker Geertjan Lassche een portret van de voetbalcoach. Van Gaal blikt erin terug op hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière. Ook zijn jeugd en gezinsleven komen aan bod. Naast de voetballers komen ook zijn vrouw en dochters aan het woord.

Lassche volgde Van Gaal drie jaar lang tijdens werk- en privémomenten. Louis; de totale mens achter een ongekend voetbalfenomeen draait vanaf 14 april in de bioscopen.