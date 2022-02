Actrice en zangeres Sally Kellerman, bekend van onder meer haar rollen in de films M*A*S*H en Back to School, is op 84-jarige leeftijd overleden.

Na verschillende gastrollen in televisieseries, waaronder een in Star Trek in 1966, werd Kellerman in 1970 bekend als Major Margaret 'Hot Lips' Houlihan in M*A*S*H, de verfilming van het boek MASH: A Novel About Three Army Doctors, waar later ook de populaire serie van gemaakt werd.

Kellerman werd voor haar vertolking van de hoofdverpleegkundige van het veldhospitaal genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe.

Kellerman bleef tot op hoge leeftijd werken. Van 2014 tot 2016 had ze nog een rol in de soap The Young and the Restless. Een van haar laatste rollen was in de webserie Decker, waar ze een parodie op voormalig first lady Hillary Clinton speelde.